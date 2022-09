Zápasy starších dorostenců SK Kladno do devatenácti let mají často stejný průběh. Dobrý vstup do utkání, vytvoření několika šancí bez vstřelené branky a nakonec prohra. Naposledy přesně takto zahráli v Liberci, kde prohráli 0:4. „Jsme schopni si vytvořit dobré příležitosti, bohužel nedáváme góly. Navíc zápas trvá devadesát minut, ne třicet. Na zakončení neustále pracujeme a doufáme, že brzy začneme sbírat kýžené body,“ přeje si Radek Duda, trenér Kladna.

Mladší dorostenci SK Kladno do sedmnácti let vyhráli v Liberci 3:1. Utkání zvládli velmi dobře takticky a nevynechali jedinou možnost k rychlému protiútoku. „Jediný slabý okamžik jsme si vybrali na začátku druhého poločasu, kdy jsme vypadli z tempa a domácí vyrovnali. Rychle jsme se ale zvedli a dokázali skórovat a dovést utkání do vítězného konce,“ byl spokojený kladenský trenér Jan Pejša.

Jako na houpačce vypadalo utkání staršího dorostu v krajském přeboru v Kosmonosech. Po prvním poločase prohrával 1:2, skóre ve druhé půli otočil, ale v závěru utkání inkasoval na konečných 3:3. „V prvním poločase jsme po zásluze prohrávali, ve druhém jsme výkon zlepšili. Škoda, že jsme si nepohlídali konec,“ litoval Pejša.

Jiný průběh měl duel mladšího dorostu v Kosmonosech, ale výsledek je stejný - 3:3. Kladno vedlo po prvním poločase 3:1, ale domácí ve druhé půli vyrovnali. „S první půlí můžeme být spokojeni. Po přestávce jsme domácí nechali vyrovnat po našich chybách, a naopak neproměnili šance,“ hodnotil Marek Novobilský, trenér Kladna.

Foto: Zeď slávy mapuje sportovní tradici v Kladně. Ocenil ji i Jaromír Jágr

ČLD U19: FC Slovan Liberec - SK Kladno 4:0 (2:0)

Sestava: Ševce - Novák, Chochola, Kácl, Hoffmann – Kalina – Kraček (46. Rottner), Fajka, Truhlář (70. Fedorovych), Duda, Veselý (70. Eška)

ČLD U17: FC Slovan Liberec - SK Kladno 1:3 (0:1)

Sestava: Vojtíšek - Požár, Kopta, Kos, Novobilský - Zoubek, Hrudka - Halaj, Mucha (89. Abrham), Procházka (80. Debroise) - Eška (90. Janát)

Branky: 2x Halaj, Mucha

KPSD: SK Kosmonosy - SK Kladno 3:3 (2:1)

Sestava: Kralovič - Faltus (46. Abrham), Kopta, Kos (46. Davídek),Halaj (46. Procházka) - Hanuščík, Zoubek (84. Janát) - Novobilský, Debroise, Eška (46. Mucha) - Vajshajtl (88. Pavlíček)

Branky: Eška, Vajshajtl, Procházka

KPMD: SK Kosmonosy – SK Kladno 3:3 (1:3)

Sestava: Tunka – Kolka, Al-Khewani, Bach, Janát, Davídek, Feřtek, Maxant, Hůla, Abrham, Pavlíček

Branky: Havel, Pavlíček, Feřtek

Premiérový bod pro U15

První bod v nejvyšší žákovské soutěži si připsali fotbalisté SK Kladno do patnácti let. Na domácím hřišti vybojovali bezbrankovou remízu s Bohemians Praha. „Zápas sice neměl valnou fotbalovou kvalitu, ale na druhou stranu kluci neuvěřitelně bojovali a zaslouženě získali první letošní bod,“ hodnotil kladenský trenér Jaroslav Hamouz.

Nepovedené utkání sehráli s Bohemkou fotbalisté SK Kladno do čtrnácti let, když prohráli 0:6. „V utkání jsme nepodali dobrý výkon. Soupeř byl všude první. Předčil nás především v důrazu a nasazení. Do příštích zápasů se musíme výrazně zlepšit,“ ví Josef Procházka, trenér Kladna.

Vyrovnané utkání v Sokolově sehráli mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. Již po několikáté vedli v České lize nad svým soupeřem, ale utkání ztratili. Tentokrát vedli 1:0, ale prohráli 1:2. „Nedokážeme kvalitně vystřelit nebo si ve finální fázi dobře přihrát, abychom mohli utkání zlomit na naši stranu. Chtěl bych pochválit oba naše brankáře, kteří chytali velmi dobře,“ hodnotil kladenský trenér Pavel Drsek.

Šťastné vítězství 5:4 vybojovali v Sokolově mladší žáci do dvanácti let. „Herně bylo toto utkání nejslabší v sezoně. Nedařil se nám přechod do útoku, ani kombinace,“ hodnotil Michal Zachariáš, trenér Kladna. „Mám radost z výhry, ale ne s předvedenou hrou. Vybojovali jsme šťastnou výhru,“ dodal Zachariáš.

ČLŽ U15: SK Kladno – CU Bohemians Praha 0:0 (0:0)

Sestava: Nohava – Komín, Kučera, Šťastný, Sikora - Jílek, Šiktanc (68. Mašl), Šindler, Novobilský (51. Přerovský), Polák (77. Assar) – Táborský ((14. Novák (60. Drechsel))

ČLŽ U14 - SK Kladno – CU Bohemians Praha 0:6 (0:2)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Polcar, Hauge (41. Martinovský), Kalík (60. Kyjanka) – Pešek (41. David), Chvalník, Antonov, Bacílek (60. Ježek) – Fitko, Kubík

ČLŽ U13: FK Baník Sokolov – SK Kladno 2:1

Sestava: Lhota, Jícha - Vasilij, Vejvoda, Volkov, Macháček, Černý, Táborský, Linc, Paur, Zachariáš, Evan, Lisec, Kantor, Háž

Branky: Volkov

ČLŽ U12: FK Baník Sokolov – SK Kladno 4:5

Sestava: Vávra – Brzybohatý, Kučera, Iliáš, Poloček – Soukup, Kalinová, Antonov, Janda, Dvořák – Kadlík, Tolopolanský, Di Stefano, Lukáč

Branky: 2x Janda, Antonov, Luigi Di Stefano, Kalinová