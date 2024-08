„Těžko se to hodnotí, protože jsme nic neviděli.“ Slova trenéra hokejových Litoměřic Jaroslava Nedvěda vystihla vše důležité z přípravného duelu jeho týmu s kladenskými Rytíři. Ti vyhráli dvěma góly Petra Straky 2:0, brankář Štěpán Lukeš při premiérovém startu za Středočechy vychytal čisté konto. Zápas se kvůli mlze ani nedohrál, aktéři ho ukončili ve 47. minutě.

Mlha na litoměřickém zimním stadionu nadělala neplechu už před pár dny při utkání Stadionu se Spartou. Ve čtvrtek to bylo snad ještě horší a vše vyvrcholilo v poslední části, kdy už nebylo vidět skoro nic.

Kladno odjelo na zápas bez mnoha zraněných nebo nemocných borců, ať už to byli Filip, Pytlík, Procházka, Jeřábek, Hejda nebo kompletní trojice juniorů Vimmer, Redlich, Nedvěd. A samozřejmě ani Jaromír Jágr. Zaskočit tak na lavičce musel i junior Višněvskij, byť nakonec nehrál.

Oba góly dal (i podle svých slov) o smlouvu bojující útočník Petr Straka, jeden pěknou ranou na vyrážečku dobře chytajícího Michajlova, druhý dorážkou. Kladno mělo celkově víc šancí, ale na druhé straně i Lukeš musel předvést několik pěkných zákroků, hlavně proti šikovnému ex-kladenskému Kuťákovi.

Stínem zápasu bylo nepříjemné řezné zranění domácí Šimona Jelínka, kladenského odchovance. Přihodilo se mu v poslední vteřině první části a už se na ledě neobjevil.

„Ta první třetina byla kvalitní, s extraligovým celkem jsme hráli vyrovnanou partii, ale pak už se mi to hodnotí těžko. Diváci možná nahoře něco viděli, ale my na střídačce skoro nic. Asi se to mělo ukončit už po druhé třetině i kvůli hráčům a jejich zdraví,“ mínil Jaroslav Nedvěd.

Kladenský David Čermák, který se už po návratu z reprezentace do 18 let připojil k mužstvu, mluvil podobně jako Nedvěd. „Viděli jsme vždycky jen hru v bližší třetině a po druhé části jsme se dohodli s domácími, že pokud bude mlha dál, už kvůli zdraví hráčů zápas ukončíme. Byli jsme tu se třemi pětkami a jsme rádi, že už se ve hře objevují věci, které trénujeme. Na druhou stranu je tam ještě hodně věcí, na kterých dál musíme pracovat,“ řekl kouč Rytířů.

Stadion Litiměřice – Rytíři Kladno 0:2 nedohráno (0:0, 0:2, 0:0 do 47.). Branky a nahrávky: 22. Straka (Jarůšek), 33. Straka (Hanousek). Vyloučení: 3:2, bez využití.

Litoměřice: Michajlov – Žovinec, Štibingr, Tůma, Klikorka, Tomek, Černohorský, Žižka – Bernovský, Kuťák, Ton – Costa, Jelínek, Pajer – Sihvonen, Žmola, Plos – Pospíšil, Bareš, Krupička.

Kladno: Lukeš – Vandas, Ticháček, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík – Kusý, Hults, Tralmaks – Jarůšek, Straka, Strnad – Bláha, Melka, Smoleňák – Višněvskij.