Samostatnou kapitolou je jeho motivace k tréninkům, k těm totiž odjakživa svoje svěřence nutí na jakékoliv úrovni. Začal dokonce už jako hráč SK Lány v 80. letech minulého století. Docházka na tréninky tehdy ochabovala, a tak tehdejší horník z nedalekého dolu v Tuchlovicích vymyslel motivační faktor, který dokonale zabral. "Sehnal jsem promítačku a po trénincích jsem pouštěl porno. Docházka byla rázem stoprocentní a byli jsme jak Barcelona. Na tréninky totiž chodili i diváci, aby se také mohli podívat," smál se Supáček po letech a dodal, že po roce, když někdo v Lánech potkal ve vsi ženu bez kočárku, tak byla jedině přespolní!

Svérázně motivoval kluky i s ohledem na místo, kde právě hráli, každé měl dokonale spojené a věcí, která město charakterizuje. A tak když se jelo do Sedlčan, tak na hermelíny, do Hořovic na harmoniky a do Loděnic na gramodesky. "A když jsme byli v Týnci nad Sázavou, tak řekl, že se tam vyrábí motorky Jawa, na které si ale v sedmnácti rozbil ústa. Takže je nemá od té doby rád a my je musíme porazit," smál se Pavel Růžička.

Jako trenér Miroslav Supáček na motivaci hráčů hodně sází, i když ví, že jen tohle nestačí. A tak si soupeře načte, vymyslí taktiku, kde útočník nejen sklepává balon do stran, nicméně pokyny hráče nestresuje. „Jsem zastánce hráče nabudit až zmagořit, než na čtyřech A4 formátech popisovat jak hraje soupeř," směje se muž, který na polovině cesty k sedmi křížkům vytáhl podceňované Tuchlovic k polovině tabulky přeboru a fotbalu kvalitnímu i zábavnému tak, jaký je kouč sám.

Legenda, která odmítla Spartu. Škrtel hraje kvůli lásce skoro zadarmo