Jak byste zhodnotil vstup do semifinálové série?

Zdá se, že Poruba má dobré začátky, protože nám zatím vždy dala první gól. Na to si musíme dát bacha, hrát od začátku. Ale máme dvě výhry, což je pro nás důležité. A pojedeme do Poruby udělat další.

Oba zápasy měly podobný vývoj skóre. Byly si podobné i hrou?

Asi ano. Oba týmy mají svůj systém hry, který chtějí hrát. Snažíme se hrát tak, abychom vyhráli.

Posunul jste se do třetího útoku. Jak se vám v něm hrálo?

Posunul jsem se tam kvůli tomu, že nehrál Nick Hlava. Snažil jsem se ho nahradit. Chtěl jsem hrát tak, jak hraje obvykle Nick. A myslím, že se mi to i povedlo.

Váš první gól padl po teči. Můžete celý okamžik objasnit?

Miki (Ondřej Mikliš) tam střílel od modré. Snažil jsem se to tečovat, aby to změnilo směr puku. Gólmanovi to přeletělo přes rameno, takže dobrý gól.

Poruba odvolala více než sedm minut před koncem brankáře. Nepřekvapil vás tento tah?

Už neměli co ztratit. Měli přesilovku, tak to zkusili. Byla to od nich dobrá taktika. Ale pro nás bylo plus, že jsme mohli vyhazovat přes celé hřiště a zkusit to trefit. Dali jsme z toho gól, takže se to asi úplně nejlépe neukázalo.

Dle skóre to vypadalo na zápasy jednoznačně pod vaší kontrolou…

To bude v tom, že se nám ve třetí třetině povede slepit dva rychlé góly a odskočíme. To skóre ale vůbec není směrodatné. Poruba hraje dobrý hokej. Musíme se dobře připravit na další zápasy, aby to vypadalo stejně.

Když to odlehčím, nebylo by fajn dát také gól jako první?

Samozřejmě (usmívá se). Vždy jdeme do zápasu s tím, že chceme dát první gól. Akorát se to teď nepovedlo. Možná když dostaneme gól jako první, tak vyhrajeme. Možná si necháme dát první gól, aby to šlo (směje se).

Čím to může být, že více gólů padá až v druhé polovině zápasu?

Čekáme, jsme trpěliví. Nikam se neženeme. Nechceme za každou cenu rozhodnout zápas už v prvních minutách. Chceme hrát celých 60 minut stejně. Tím to asi bude.

S čím pojedete do Poruby?

Tak právě s tím, že budeme chtít vyhrát. Za každou cenu bychom rádi urvali oba zápasy. A budeme rádi, když to tam ukončíme. Ale tím se nesmíme svazovat. Musíme se snažit zápas po zápase.

Dá se očekávat rozdíl způsobený třeba širším ledem?

Pro nás se nic nemění. Během sezony jsme odehráli na širším ledu hodně zápasů a dokázali jsme vyhrávat. Půjdeme do toho stejně a uvidíme, co si na nás připraví Poruba.

Jan Šejhl