První třetina byla vyrovnaná. Přijde mi, jako bychom to nebyli my, kdybychom si to nějakou částí zápasu nepokazili. Každý zápas máme výpadky a to nás stojí výsledek. Mrzí mě to. Nevím, co víc na to říct.

Jak velká rána to pro tým je?

Nevěřím tomu, že by to někdo vypustil. Dali jsme do toho všechno a zkazili to vlastními hloupými chybami a tím, že jsme nehráli naši hru, kterou jsme předváděli poslední zápas. Prostě jsme nehráli jednoduše. Stačilo deset minut ve druhé třetině a soupeř to potrestal. Tím jsme prohráli zápas.

Bylo z obou týmu cítit, že jsou pod psychickým tlakem?

Je možné, že tam byla nervozita. Ale máme docela zkušený tým. Jestli tam nervozita byla, tak jedno střídání. Opatrné to bylo při prvních střídáních z obou stran. Nemyslím, že by někdo víc tlačil. Prostě jsme si to prohráli ve druhé třetině.

Kde byste hledal rozhodující okamžik důležitého zápasu?

Myslím, že to byly dva nebo tři slepené góly za sebou. Prostě jsme přestali hrát, přišel faul, dostali jsme gól. Během sedmi minut to bylo 4:0. Snažili jsme se z toho ještě zvednout. Ale bohužel už to nešlo.

Tušíte, jaká příprava vás čeká na baráž?

Nevím, jaký bude program. Jestli to bude jako minulý rok. Ještě máme jeden zápas v neděli. Pak uvidíme.

Může vám pomoci, že jste se poslední dobou alespoň herně zvedali?

Není jiná cesta než to urvat. Kdybychom hráli takhle už dřív a ne až ty poslední zápasy, tak nejsme tam, kde jsme.

Věříte, že je mezi ligami takový rozdíl, že vám k udržení extraligové příslušnosti bude stačit předvést pouze svůj obvyklý výkon?

Nesmíme hrát svůj standard. Musíme do toho jít tak, jako bychom měli hrát proti Spartě nebo komukoliv jinému. Nepřipadá v úvahu, abychom hráli svůj standard.

Budete sledovat prvoligové play off?

Myslím, že je jedno, proti komu budeme hrát. Musíme porazit kohokoliv.

Tam asi není jasný favorit, že?

Je to tam vyrovnané. Kdo jak přistoupí k play off, je jiná věc. Může překvapit kdokoliv.

Může pomoci, že jádro týmu ví, co od baráže čekat?

Byli bychom radši, kdybychom už v této situaci nebyli. Je to náročné a vyčerpávající. Psychicky i fyzicky. Doufám, že je to poslední rok, kdy jsme v takové situaci.

Jak vám může pomoci trio velmi zkušených útočníků?

Ukazují celou sezonu, že jsou nejlepší z nejlepších. Pořád to stojí na nich. Zbytek týmu se musí přidat, protože to stojí jen na jedné lajně. Mělo by to být o celém týmu. Ne jen o třech hráčích. Takže musí celý zbytek zabrat.

Jaké to mohlo být pro Adama Kubíka, o kterém se ví, že bude příští rok hrát za České Budějovice? Mohl to pro něj být o to větší tlak?

Já myslím, že žádný tlak nebyl. Hraje za Kladno a jinou variantu si nepřipouštěl. Je Kladeňák. A tak to je

Jan Šejhl

