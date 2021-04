Zatímco v prvním utkání jste měli herně navrch, v odvetě jste na to nenavázali. Hrála roli i nalomená psychika po smolné prohře?

Snažili jsme se nepřipouštět si to. Ale první třetina nás zlomila dvěma góly. Je to teď těžký. A jsou v tom hodně emoce.

Chvílemi to vypadalo, že vám chyběla i síla. Jak těžko se hledala?

No… (odmlčí se) Těžko. Chtěli jsme alespoň v druhém zápase urvat výhru. Zvlášť když jsme druhý pokus promarnili. A nepovedlo se to. Ale na druhou stranu Jihlava musí ještě dvakrát, my čtyřikrát. To není jednoduché, ale musíme to zvládnout.

Za stavu 1:2 jste měl před sebou téměř prázdnou bránu. Kolik tam chybělo?

Čekal jsem, že mi to Rosťa (Marosz) bude dávat. Byl jsem připravený to tam dát, chtěl jsem hlavně trefit bránu. A trefil jsem gólmana, který tam ležel.

Jako zlomový okamžik by se asi dal označit následný gól na 1:3 necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny. Souhlasíte?

Asi ano. Kdybychom šli do třetí třetiny se ztrátou jediného gólu, určitě by to bylo lepší než dostat třetího takhle do kabiny.

Ke konci zápasu místo závěrečného tlaku přišla zbytečná vyloučení. Nezradila vás tedy i disciplína?

Disciplína je jedna věc. Druhá věc je naše hra. Musíme na Jihlavu najít recept. Suprově se na nás připravili. Nejsme schopni je přelstít.

Sám jste byl v posledních minutách v jedné z potyček. Co se na ledě dělo?

Zakončil jsem. Viděl jsem, že si gólman není úplně jistý, tak jsem do něj trochu zatlačil. Hned přijeli Jihlavští a začali do mě šťouchat. Tak jsem se nenechal.

Během základní části jste na domácím ledě jedinkrát prohráli. Teď vás Jihlava porazila hned dvakrát. Čím to může být?

Jihlava nás dobře přečetla. Hrají přesně to, co potřebují.

Teď se na Vysočinu pojede hodně těžko…

To ano. Ale my to musíme zvládnout. S jasným cílem tam dvakrát vyhrát.

Jan Šejhl