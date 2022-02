V čem byl v Olomouci problém? Kdybych to věděl, rád bych to všem sdělil. Bezprostředně po zápase se to těžko hodnotí. Po mé zdravotní pauze jsem měl dost problémů sám se sebou.

Přesto jste se po návratu hned zapsal do statistik asistencí.

To ani nevím, že se to tak odrazilo. Ale pořád to nejsou tři body pro tým. Je to škoda.

Byl jste také u prvního gólu Olomouce. Byl z vašeho pohledu problém v nedůrazu kolem brány?

Těžko říct, po bitvě je každý generál. Byl to nešťastný odraz. Říkali jsme si, že musíme být důrazní u naší brány. Teď se to odrazilo k Olomouci. Taky jsme mohli něco dát a nedali. Olomouc to trefila.

Katem Kladna je Olomouc? Po prohře ve Zlíně právě s Rytíři zabrala

Nepoložil vás trochu obrat?

Ani mi nepřišlo. Pořád jsem věřil, že se s tím dá něco dělat. Kolik zápasů jsme dokázali otočit, kolikrát jsme hráli s nepřízní osudu?. Teď to prostě nevyšlo.

Po modelu „Kladno 2022“ přišly dvě prohry. Jak se vrátit na vlnu, která vám přinášela body?

Musíme začít tam, kde jsme začali v lednu a poctivou prací se vypracovat k lepším výkonům.

Musel jste nastoupit s celoobličejovým plexi. Jaké to bylo?

Je to strašný! (Směje se) Ale zase lepší než ta mřížka. Tohle je moje práce, za všech podmínek se ji snažím dělat nejlépe, jak umím. Jsem rád, že jsem mohl naskočit.

Co obličej?

Ten je dobrý. Nejsou tam známky, že by byl v nějaké nepohodě. Ale na rovinu, zápasové tempo člověku chybí. Trochu jsem se hledal. Byl jsem v lese, ale ke konci jsem se cítil už líp. Škoda, že to přišlo až za nepříznivého stavu.

Ještě před pár zápasy jste měli Litvínov na jediný bod, teď už je to osm a zbývá pouhých šest zápasů. Jak se ještě naladit, abyste bojovali o vyhnutí se baráži?

Na to se nemůžeme koukat. Musíme se zaměřit jen na naši hru, co předvádíme, co můžeme zlepšit. Musíme se maximálně soustředit na náš výkon. Je dobré mít cíl, víme kam chceme mířit, ale musíme jít za naším lepším výkonem.

Jan Šejhl

