Jak se bude hodnotit zápas, který pro vás do třicáté minuty vypadal velmi dobře? Měli jsme své šance. Mohli jsme odskočit na 2:0 či 3:0. Ale to se nám nepovedlo a Třinec vyrovnal. Je to zkušený tým. Takže stačí jedna dvě chybičky a jsou zpět v zápasu. Je těžké se dostat přes jejich obranu. Výborně hrají střední pásmo.

Až v šestém kole jste vyšli bodově naprázdno. Převládá zklamání ze zápasu s Třincem či radost z dobrého vstupu do sezony?

Samozřejmě zklamání. Vždy chcete vyhrát nebo získat alespoň bod. Ta bilance je slušná, ale pořád je na čem pracovat, co zlepšovat. Stále musíme pracovat na tom, co chceme hrát. A když tak budeme hrát, jsme schopní hrát a uhrát body s kýmkoliv.

Vypadalo to, že byste po devíti letech mohli Třinec obrat o všechny body…

Tohle si nepamatuju, na tohle bych se neohlížel. Řeším jen aktuální zápas, který se nám tolik nepovedl. To ostatní jsou jen statistiky.

Obrazem: Rytíři ostře naháněli i mistra, doplatili však na koncovku

Kde byly nepřesnosti, které vás stály zápas?

Možná jsme tentokrát víc než obvykle ztráceli puky ve středním pásmu. Ale to je také dané kvalitou Třince, který hraje opravdu dobře. Ne nadarmo vyhráli tři tituly. Něco dobrého tam samozřejmě je. Naopak my jsme udělali pár chybiček, které my bychom dělat neměli.

Ale na štěstí soupeř žehrat nemůže, ne?

Byly tam šance. Někdy se to otočí k nám, někdy ne. Problém byl v tom, že jsme naše šance nedokázali proměnit.

Jan ŠEJHL

Kladno veze z moravské metropole tři body