Dá se ale říct, že o remíze rozhodla špatná koncovka obou týmů.

Je to tak. Gólmani předvedli dobré výkony. S koncovkou se trápíme od začátku sezony. Musíme na tom zapracovat.

Sice koncovka neklape, ale vy osobně jste gól dal. Jak se to semlelo?

Už před zápasem jsme se Džegrem bavili o tom, že když bude příležitost, tak si mám zajet hlouběji. Je to pro beky složitější. Měl jsem rychlost. Dobře to sehráli Sotnieks s Džegrem a dali mi to do jízdy. Snažil jsem se už jen zakončit.

Sám jste mluvil o tom, že Kladno prodloužení neumí. Kde byl opět problém?

Tři na tři je úplně jiné než při plném počtu. Je tam spousta místa. Musíme to hrát zodpovědněji.

Bylo cítit, že se potkaly dva týmy, které opravdu nejsou ve formě?

Místy to bylo šílené z obou stran. Bohužel, nejsme v situaci, kdy to bude podívaná. Musíme to ubojovat. Jinak to nepůjde.

Jak se změnila hra Kladna poté, co se do sestavy vrátil Jaromír Jágr?

Co se vrátil, tak už v Liberci jsme byli na ledě spolu. Pro mě se toho moc nezměnilo. Nějaké zápasy jsme už spolu hráli. Hrajeme možná víc u sebe. Některým lajnám to vyhovuje více, jiným méně. Ale v některých věcech nám to pomohlo.

Jan Šejhl