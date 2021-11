Nevyšel vám opět vstup do zápasu, kdy byla Plzeň jasně lepším týmem. Kde byla chyba?

Bohužel je to naším přístupem. Jak na tréninku, tak se to projevilo i v zápase. Bohužel bez přístupu k tréninku to nemůže jít ani v zápase. Musíme se srovnat a začít hrát. Už je za námi skoro půlka sezony a není to dobré.

Chápu to dobře, že tréninky vypadají špatně?

Máme trénink 45 minut a nevypadá to ideálně. Jako bychom nebyli předposlední. Musíme začít makat na tréninku a pak až to může přijít v zápase.

Domácí byli u všeho o krok dříve. Byl to důsledek toho, co popisujete?

Určitě. Nemůžeme odkroutit trénink a myslet si, že to přijde samo. Musíme makat při přípravě. Bez toho to nepůjde.

Byl jste u prvního gólu Plzně. Co mu předcházelo?

Špatně jsme napadali. Prohodili nás všechny tři útočníky, pak i obránce. I když jsme to pak s Machym (Ondřejem Machalou) dobruslili, tak Plzeňák vystřelil na bližší tyč a dobře to trefil.

Bez šance. Plzeň zatím Rytířům vůbec nevoní

Ve druhé třetině jste měli dobré pasáže, kde jste mohli srovnat. Gól ale nepadl a naopak Plzeň ještě více odskočila. Lámal se tam zápas?

Měli jsme tam dost přesilovek. Soupeři si první lajnu dost hlídají, tak je to pro kluky těžké. Gól tam na dosah byl, ale chtělo by to i víc štěstí.

Do třetí třetiny jste vstoupil v prvním útoku a hned z toho byl gól…

První dvě třetiny jsem byl ve čtvrté lajně. Po dvou třetinách přišla změna v lajnách. Ale posunul jsem se k Jágrovi se Zikim (Ladislavem Zikmundem). Nějak to tam vyplynulo, že jsme jeli tři na dva. Dal jsem puk Jágrovi. Ten se vymotal, poslal to bekovi a Wood se trefil.

Jak moc to oživilo vaši hru?

Asi si hlídali naši první lajnu. Přeci jen Plekyho, Jágra a Zikiho si soupeři hlídají víc než ostatní lajny. Žádný zdravotní důvod za tím nebyl. Tahle změna přišla vhod. Bohužel nám to k obratu nestačilo.

Jak jste osobně vnímal skok ze čtvrté lajny do té elitní?

Je to něco jiného hrát s Džegrem. Musel jsem si na to zvyknout. Uvidíme, jak to bude dál.

Krátce po gólu přišlo vyloučení Indráka na pět minut. Bylo to tím pověstným hřebíkem do rakve?

Dali jsme gól a hned jsme šli ven. Nedá se nic dělat, to se bohužel stává. Ale přišel faul také od Plzně a hrálo se čtyři na čtyři. Stejně to byla škoda.

Neměli jste třeba v hlavě i první zápas, kdy vás Plzeň přestřílela 8:1?

Plzeňáci tehdy nebyli lepší než teď. Dali tehdy pět branek v přesilovce. Prostě jim to napadalo. V Plzni to byl úplně jiný zápas. Ale s naším přístupem to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Jan Šejhl