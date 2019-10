Co ukázaly dva zápasy?

Určitě nám to ukázalo naše slabiny, jak odehrát nějaké situace nebo jak se připravit na další týmy. Pořád nám to ukazuje, jak ta sezona bude vypadat.

Je to poznat, že útočníci v extralize jsou agresivnější a každá chyba je více znát?

Je to znát. V extralize se každý chyba trestá, každé zbytečné vyloučení. Zbytečně ztracený puk v pásmu je hned šancí soupeře.

Naskočil jste do brány a brzy jste čelil téměř dvouminutové přesilovce pět na tři. Jak jste se cítil?

Určitě mě to nepotěšilo (směje se). Ale v tu chvíli to nevnímám. Když jdu do brány, tak je tam tolik adrenalinu, že se na to snažím nemyslet. Jen doufám, že tam rychle přijde střela, dvě, na které si můžu sáhnout. To mě uklidní a dostanu se do hry. Jinak se snažím sledovat hru, být stále připravený, protože se může cokoliv stát, že se zraní gólman a můžeme se vystřídat. Vždycky se snažím připravovat stále stejně, i během hry. Musím zůstat pozorný.

Mohlo vás to nakopnout do dalšího průběhu utkání?

Většinou mě to nakopne. Ale mě nakopne už jen to, že mi trenéři řeknou, že jdu do brány.

Sedm minut před koncem puk mířil do prázdné brány. Jak se vám povedlo ho ještě zastavit?

Hráč dostal puk sám mezi kruhy. Tak jsem proti němu hodně vyjížděl, abych mu snížil střelecký úhel. Asi věděl, co má dělat a trefil mi to do betonu, tak se to odrazilo. Pak už jsem jen ze zoufalství a z reflexu skočil do brány, protože jsem viděl, že je tam mela. Naštěstí mě to trefilo do ruky a dopadlo to dobře.

Jak jste se při svém extraligovém debutu cítil?

Nebylo to špatné. Bylo ve mně hodně adrenalinu, byla to přeci jen moje první zkouška v extralize. I když jsem věděl, že nebudu začínat v bráně, tak jsem se na to připravoval.

Povedlo se vám neinkasovat. Může to být povzbuzení do dalších zápasů?

Tak určitě je to takový bod, který by nás mohl odpíchnout. Musíme se od toho poučit a vzít si příklady z poslední třetiny, jak jsme hráli.

Brankáři Mazancovi propadl takový lehký oblouček od Andrého Lakose. Jak se jako brankář na to koukáte?

To byla velká náhoda. Ale jen dobře pro nás. Pro gólmana to byl hodně nešťastný gól. S tím se toho moc dělat nedá.

Třinec i Hradec Králové mají už sezonu rozehranou déle, protože hrají Ligu mistrů. Mohlo to být znát?

Určitě to může být znát. Ale zase na druhou stranu včera měli zápas a mohou tak být víc unavení. Takže se nemůžeme na nic vymlouvat. Tak jsme doufali, že toho využijeme. Je prostě vidět, že jsou to silní soupeři.

V Kladně se připravuje i zkušený Alexandr Salák. Vnímáte, že by mohl také naskočit do brány?

Nevíme, co bude. A ani se o tom nějak nebavíme, jestli bude chytat. Když trénuje, tak se snažím sledovat, co dělá. Přeci jen je starší a zkušenější, tak se to snažím využít ve svůj prospěch.

Vyhovuje vám, že se takto zvyšuje konkurence?

Určitě to beru jako konkurenci, takže mě to jen posouvá dál, abych na sobě víc makal a ukázal, že v Kladně místo mám. I to, že je na mě větší tlak, mi jenom prospěje. Takže dobře i pro mne.

První dva zápasy sezony se vám moc nevydařily, tým dostal 11 branek. Nepodepisuje se na kabině stres?

Určitě ne. Snažíme se stále být v pohodě, žádné rozbroje nebo nepohoda mezi námi nepanují. A v klidu bychom měli zůstat. Přeci jen jsou to první dva zápasy a dva z nejtěžších soupeřů, co nás mohou potkat. A jsou to první zápasy, které nám teprve ukazují, co vše nás může potkat. Je zbytečné, abychom se kvůli tomu rozkládali, naopak se musíme více poučit.

Jak jste vnímal atmosféru na kladenském zimáku?

Krásné. Bylo hodně lidí, fandili. Bylo to úžasné.

Jan Šejhl