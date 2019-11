Zlín byl vždycky vyhlášený hodně defenzivním stylem, jak tomu tedy napovídá i výsledek. S tím se dá souhlasit, že?

Rozhodně, nekoukatelný hokej. Prostě klasika (směje se). Ale jsou to vyválčené body. Někdy je lepší vyhrát 1:0 než 8:0. To týmu dodá víc sebevědomí. Jsme opravdu moc rádi, že jsme vyhráli za tři body.

Mohlo jim hrát do karet i užší hřiště, na kterém se přeci jen dá lépe bránit?

S nimi je to vždycky takové. Ale trochu změnili taktiku, tak to nebyl tak hrozný beton. Spíš to dneska nelepilo ani jednomu týmu a vyhrál šťastnější

Měli jste hodně přesilovek, ale zrovna se v nich nedařilo…

Tragické! Tragické přesilovky. Nešly nám a musíme na nich zapracovat, protože nás to mohlo stát body. Měli jsme pět na tři, hodně dalších přesilovek a my jsme bez šance, bez střelby. Prostě tragické, ale zaplať pánbůh za tři body.

V čem lze hledat klíč k jejich zlepšení?

Tak hlavně je trénovat. Ale potřebovali bychom zápas, kdy bychom dali dva tři góly a chytli se. Ono by se to pak zvedlo. Měli jsme problém už se zajetím do třetiny a udržením se v ní. Prostě byly šílené. Dneska můžeme s prominutím líbat zadek Denisu Godlovi, že nás podržel.

Vítězslav Bílek minule říkal, že se moc těší na vaši spolupráci. Těšíte se také tak?

Byl to zápas, kdy jsme se na ledě moc nepotkali, přestože jsme spolu hráli v jedné lajně. Bylo tam hodně přesilovek a oslabení, takový rozkouskovaný hokej. Prostě nekoukatelný. Ale hrozně jsem se těšil, že si spolu zahrajeme. Tak snad příště si zahrajeme víc.

Bude potřeba se znovu sehrát nebo o sobě stále víte?

Pořád o sobě víme, v tom nebude problém. Potřebovali bychom zápas, kdy se spolu dostaneme víc do hry. Chytíme se a bude to zase klapat.

Minulý zápas jste vynechal. Můžete prozradit důvod této absence?

Mám lehké zranění. Vlastně pořád, nebudu ale říkat co. Přesto jsem chtěl moc hrát, ale bylo to na mě vidět, že nejsem úplně ve své kůži. Zranění k tomu patří a nedá se nic dělat. Naštěstí to není zranění toho rázu, že bych nemohl hrát vůbec.

Přitom to pro vás mohl být pikantní zápas, když jste měl v létě namířeno právě do Sparty.

Těšil jsem se na to. Bohužel, stalo se a hrát jsem nemohl. Naštěstí jsem už mohl hrát proti Zlínu.

V neděli vás čeká Olomouc. Co můžete od zápasu čekat a jak se na něj co nejlépe připravit?

Myslím, že to bude podobný hokej jako se Zlínem. Je to podobný typ soupeře. Také hrají hodně silově a v Olomouci, na tom jejich útulném zimáčku (usmívá se) se hraje špatně. My tam ale jedeme vyhrát a pokud bude Denis chytat jako dneska, tak se není čeho bát a vyhrajeme.

Jan Šejhl