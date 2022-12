Jaké to je, když se dá dohromady téměř celá Blue line? PP: Jsem rád, že se s Otou můžeme potkat na ledě. Škoda, že chybí Martin Procházka. Ale máme skvělou náhradu v podobě Patrika Eliáše. Bruslení chybí, tedy hlavně mně. Kluci lítají, ale já jsem rád, že vidím.

Po jak dlouhé době spolu hrajete?

OV: Před nějakými deseti lety byla v Kladně také podobná akce, tak jsme hráli naposledy pohromadě.

Foto, video: Čtyřicítka hokejových legend na kladenském ledě. Poznáte je?

Stále o sobě víte?

OV: My o sobě víme.

PP: Ale ne na ledě (směje se).

OV: Taky o nás musí vědět nohy!

Největší problém je tedy v rychlosti?

PP: Samozřejmě. Já už se nehýbu, že bych si chodil zahrát hokej. Mám na sobě výstroj snad po šesti letech. Je to hrozně znát.

Ale připravili jste gól pro Patrika Eliáše. Měli jste z něj radost?

OV: To má člověk v genech. Když dá člověk gól nebo ho alespoň připraví, tak musí být radost.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Od Pavla Patery to byla dokonalá přihrávka.

PP: Viďte! To vůbec nebyla přihrávka. Chtěl jsem dát gól. Brankář mi to ale chytil a Eli to skvěle dorazil.

Budou vaši svěřenci hodnotit váš výkon?

OV: No to tedy doufám, že se nekoukají (směje se).

Jaké tohle hokejové setkání vůbec bylo?

PP: Je to příjemné vidět kluky po tak dlouhé době. Ale myslím, že by dvě třetiny stačily…

Co vůbec děláte po odchodu ze Sparty?

PP: To je úplně jednoduché. Ze mě se stal opět taxikář. Vozím dceru do školy, ze školy, na tréninky, z tréninků.

Jan Šejhl