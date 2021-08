Když obránce Marek Alscher udělal ve čtrnácti letech v šestnáctce Rytířů 43 bodů ve 38 zápasech, strhl se o něj zájem. Ofenzivního beka tehdy získali finští Pelikáni z Lahti, kde odehrál poslední dva ročníky. Ty už ovlivnil koronavirus, ale přesto Alscher nastřádal i s reprezentací slušných 80 zápasů a zůstal tak v zápřahu, což o jiných mladících nelze říci.

Pro další sezonu se už Alscher rozhodl změnit soutěže i kontinenty a přejde do amerického Portland Winterhawks. Na severozápadě Spojených států ho čeká WHL a boj o to dostat se na draft NHL.

Alscher očima šéftrenéra mládeže Rytířů Jana Kregla:



„Kdyby zůstal v Česku, dostal by v Kladně šanci. Je to obránce, který umí podpořit útok a dělá to rád. Zároveň je zodpovědný dozadu, umí zahrát do těla. Má super přístup k tréninku, moc šikovný kluk.“

V útoku Češi na Hlinka Gretzky Cupu spoléhají i na Adama Bareše, který v úvodním duelu se Švýcarskem uzavíral gólem skóre na 3:0. Bareš část minulého ročníku rovněž odmakal v Lahti s Alscherem, velmi brzy se ale musel kvůli koronaviru vrátit domů. Mohl trénovat s áčkem, ale to je vše, zápasy mu scházely. Adamovi schází centimetry (170 cm), ale nahrazuje je skvělým pohybem.

Bareš očima šéftrenéra mládeže Rytířů Jana Kregla:



„Adam je fantastický bruslař, ofenzivně velice schopný. Dovede jeden na jednoho, je dobrý na přesilovky. Přirovnal bych ho typově s Matthewu Barzalovi (hvězda Islanders), umí být na ledě správně drzý.“

Posledním do party je Matyáš Šapovaliv. Původně Berouňák se loni rozhodl zůstat v Kladně i proto, že mu byla slíbená šance v A týmu mužů. Tu si skutečně vybojoval, ale jak tým Rytířů postupně posiloval svoje řady, Šapovaliv místo ztratil. Nezískal ho ani přesunem do Litoměřic, kde dávají mladým reprezentantům šanci. Přesto se probil na MS osmnáctek, kde byl benjamínkem, ale brzy bude tahounem. V létě využil draftu do juniorských soutěží v Kanadě a odchází do Saginaw Spirit (Ontario Hockey League).

Šapovaliv očima šéftrenéra mládeže Rytířů Jana Kregla:



„Silný na puku, má výborné rozhodovací schopnosti, umí volit neočekávaná řešení. Na ledě je chytrý a zároveň zodpovědný, má vynikající přístup k tréninku. Myslím, že do budoucna se s ním počítá jako s lídrem ročníku 2004.“

Matyáš Šapovaliv proti SlaviiZdroj: Roman Mareš