Kladenští Rytíři, to je v běžící sezoně tým se sedmi zámořskými borci, ale hlavně celek dál stojící i na hrajícím majiteli klubu Jaromíru Jágrovi.

Legendární útočník je i ve 49 letech, zdá se, k nezastavení. V devíti zápasech Jágr nasázel pět gólů a k tomu přidal tři asistence. A hokejová persona před padesátkou také táhne zájem fanoušků. Naposledy v Pardubicích přišlo na Jágra a spol. na deset tisíc diváků, bylo vyprodáno.

A v čem tkví kouzlo tohoto výjimečného chlapíka, který řádil v NHL, KHL i na vrcholných světových akcích a teď v extralize táhne rytířskou družinu? „Díky svým fyzickým parametrům (189 cm / 115 kg) je Jarda stále hodně silný a těžko se odstavuje od puku. A i když už nemá bruslení jako dřív, tak v přesilovkách, při přečíslení je jeho přehled, střela, přihrávka pořád účinnou zbraní,“ říká s respektem plzeňský Tomáš Vlasák.

Bývalý excelentní útočník končil s vrcholovým hokejem ve čtyřiceti letech, a dobře tak ví, jak drsná je rvačka s narůstajícím věkem.

„Cítíte, že výkonnost se láme a nejde to už zvednout nahoru. A mladí po ledě lítají, dohrávají vás a o to je všechno fyzicky náročnější,“ shrnuje trojnásobný mistr světa vzpomínky na závěr kariéry.

„Jarda Jágr to nejspíš zvládá lépe. Stále dokáže být nebezpečný a je třeba si na něj dát pozor. Stejně jako na celý jeho tým,“ upozorňuje Vlasák.

Kladno sice prohrává, ale vždy těsně a po boji. Jako v Pardubicích, kde Rytíři vyválčili bod a s vedoucím týmem extraligy padli až po nájezdech.

„Je to bojovné mužstvo, které stojí na zkušené dvojici Jágr, Plekanec, kolem nichž jsou jinak mladí, draví kluci,“ podotýká Vlasák. „Většinu bodů získali doma právě houževnatostí a pracovitostí. A my musíme být ještě bojovnější a hrát v pohybu, pokud chceme něco získat. A podobně to platí i proti Zlínu. Ani Berani nedostávají nějaké rychty, změnili trenéra a budou se rvát o každý puk,“ zdůrazňuje.

Nepodcenit soupeře, velí také útočník Petr Kodýtek. „Nemůžeme koukat, jestli hrajeme s posledním nebo jakým týmem. Pořád mají svou kvalitu, hrají nepříjemný hokej a zápasy musíme poctivě odmakat,“ říká jeden z pilířů plzeňské ofenzivy.

Proti Jágrovi i Plekancovi v extralize Kodýtek sice už hrál, ale rád si to zopakuje. „Jako kluk jsem k nim vzhlížel, takže bude hezký se s nimi znovu utkat. Ale víc mi záleží, abychom proti Kladnu urvali co nejvíc bodů,“ usmívá se 23letý centr, který to dotáhl už do první lajny Škodovky.

Tu navíc tvoří pouze kluboví odchovanci, spolu s Kodýtkem ještě křídla Matyáš Kantner a Jan Schleiss. „Hrát v Plzni v první lajně, to jsem si vždycky přál a moc si toho vážím,“ prohlašuje Kodýtek.