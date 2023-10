Třinácté kolo hokejové extraligy nabídlo bratrovražedný souboj. V bitvě Karlových Varů s Kladnem se potkali i bratři Ondřej a Martin Procházkovi. Mladší Ondřej oblékající dres domácích Karlových Varů se zapsal do gólových statistik, o tři roky starší Martin se radoval z výhry svého Kladna 2:1. Oba se již v nižší soutěži jako soupeř potkali, v extralize to ale byla premiéra. „Jakmile padne buly, jsme soupeři,“ tvrdí rázně mladší z Procházků.

Karlovarský Ondřej se prosadil gólově, body odváží pro změnu kladenský Martin. Tak jaký byl rodinný souboj?

Martin Procházka: Nepříjemný. Je vždy nepříjemné nastoupit proti bráchovi. Už jsme si to párkrát vyzkoušeli v Chance lize. Takže víme, jaké to je. Vždycky jsou v tom hecovačky, provokace. Takové zpestření zápasu.

Ještě před úvodním buly jste se společně fotili. Tak kdy to přepne, že jste soupeři?

Ondřej Procházka: Od první minuty. Co padne buly, tak jsme soupeři. Po závěrečném písknutí jsme zase bratři.

Je včas všímat si toho druhého?

Martin: Určitě je. Známe se od narození. Vím, jak hraje brácha, on zase ví, jak hraju já. Párkrát jsme se viděli na ledě.

Ondřej: To si všimneš! Ale i když ze střídačky sledujeme hru, tak si všimneme toho druhého, co na ledě dělá. I přesto, že je to soupeř, tak se podporujeme.

Martin: S tím musím jen souhlasit.

Potkali jste se v souboji?

Ondřej: Jen po buly, když vypadl puk, tak jsme se chytli. Trenéři nás snad radši proti sobě nedávali.

Martin: Abychom se na buly nepovraždili.

A kdo byl na buly úspěšnější?

Martin: Byla to remíza. Pak přijel náš (kladenský) centr a sebral puk. Tak si troufnu říct, že naše strana byla úspěšnější.

Oba vaše týmy spojuje, že mají lepší bilanci venku. Stihli jste třeba probrat i toto?

Martin: Vlastně až teď si všímám, že máme z venku více bodů než z domácích zápasů. Tohle jsme tedy spolu ani řešit nemohli.

Prý jste tu měli rodiče. Komu fandili?

Martin: To se zeptejte jich (směje se).

Ondřej: Myslím, že dobrému hokeji.

A odcházeli spokojení?

Oba společně: To se jich teprve musíme zeptat.

A jak jste to vnímali vy na ledě?

Ondřej: Já na ně raději nekoukal.

Martin: Já je ani na tribuně nenašel. Tolik lidí bylo. Ale pak jsem je radši ani nehledal. Dvě třetiny jsem se vůbec necítil dobře. Tak jsem si řekl, že radši nebudu koukat, abych neviděl tátu naštvaného. Bylo by to špatné (směje se).

Bratři Martin (v bílém kladenském dresu) a Ondřej Procházka (v karlovarském) si zahráli proti sobě. Ondřej dal gól, Martinův tým vyhrál celkově.Zdroj: Foto: Daniel Kubelka