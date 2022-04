„Osobně jsem rád, že jsme z Kladna vypadli a změnili prostředí. Klukům jsem o Liptovu řekl jen to, že jedeme do přírody, že tu skvělý relax a je to ideální pro trénink. Navíc jsme všichni pohromadě, to je také dobře,“ říkal po utkání slovenský brankář Kladna Jaroslav Janus, který se teď dostane mezi tyče přece jen častěji. V Liptovském Mikuláši inkasoval velmi rychle, ale celkově podal dobrý výkon a zapsal výhru.

„Chci chytat naplno a ukázat vedení klubu, že pořád chytat umím. Budu připraven, protože v baráži se může stát cokoliv,“ tvrdí zkušený slovenský gólman, který od svého příchodu do Kladna dostal minimum šancí, protože přednost má skvělý Kanaďan Landon Bow.

FOTOGALERIE: V Mikuláši se střelecky dařilo, Rytíři vyhráli 6:3

Pro Januse je to každopádně trochu frustrující situace a už o ní před časem promluvil i do médií. „Frustrující? Možná trochu ano. Kdyby to aspoň bylo řečeno na začátku, tak nemám problém a našli bychom řešení. Takhle jen trénujete a nevíte, co bude dál. Jsem ale rád i za tuhle zkušenost a věřím, že se do branky ještě dostanu,“ dodal Jaro Janus a s úsměvem doplnil, že když má nějaký problém s Jaromírem Jágrem, vyřeší si je na tréninku při nájezdech. „Z pěti nedá ani jeden,“ chechtal se.

Jeho někdejší spolubojovník ze slovenské reprezentace Marek Hovorka mínil, že se hrál kvalitní zápas s českou extraligou. „Pro nás jedině dobrý. U mě tam pochopitelně byla trochu nostalgie, přece jen většinu chalanů dobře znám. S Jardou jsme i chvíli pokecali, byl jsem se podívat ráno na jejich tréninku.“

Podle Hovorky je Jágr megahvězdou světového hokeje. „A to ještě hraje do padesáti. Já sám se po těžkém zápase cítím ráno hrozně, takže klobouk dolů před ním i před tím, co dělá pro kladenský hokej. A co budu dělat v padesáti já? Asi budu někde v kavárně popíjet kávičku, přijdete?“ smál se sympatický Slovák, jenž prožil v Kladně dokonce dvě angažmá, a byť končila všelijak (vyvzdorovaný odchod do Sparty a pak sestup), vazby v klubu mu zůstaly dobré.

Jeho bývalý zaměstnavatel i spoluhráč Jaromír Jágr si prý neuvědomil, že už v Liptovském Mikuláši před lety hrál. „Nevěděl jsem, že to bylo tady. Přitom zápas jako takový si pamatuji. Museli jsme vyhrát, jinak bychom spadli. A že jsem dal dva góly? Byl jsem mladej,“ smál se Jágr při vzpomínce na duel z jara 1989.

Také on pochválil atmosféru v hledišti, nicméně konstatoval, že na Kladno je plno skoro všude. „Jsme na to zvyklí a vážíme si toho. Jenže tentokrát měl zápas hlavně přípravný účel, obě mužstva čekají zápasy o všechno a musí se na ně připravit. Bylo ale vidět, že obě jsou z rozdílné ligy. Na Slovensku se asi hraje otevřeněji, u nás je víc fyzických soubojů,“ vysledovala ikona světového hokeje.

Jágr rovněž prozradil, že Rytíře nenechaly chladnými dva zápasy s prvoligovým Kolínem, z nichž ani jeden nevyhráli v normálním hracím čase. „Museli jsme tréninky změnit a snad to pomohlo, dnes už jsme hráli o něco lépe. Každopádně čtyřicetidenní pauza je nepříjemná, ale má to výhodu, že bys měl být zdráv a připraven.“

Že je v dobré náladě, to Jágr demonstroval při popisu svých samostatných nájezdů na bránu mladého brankáře Kozla. „Jednou břevno a to beru jako gól a pak penalta… Tu jsem jen naposledy před dvaceti lety, no…,“ dodal tentokrát spokojený Jágr, který poprvé skóroval jako padesátník.

