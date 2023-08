Konfrontace s extraligou hokejistům Kladna v přípravě nevychází, Litvínovu podlehli během pár dnů i podruhé. Navíc 1:4,. tedy celkem jasně. Debutovala nová posila Richard Jarůšek, ale špičkoví útočníci Kladnu scházeli, nehráli Plekanec, Klepiš ani Frolík.

V přípravném utkání se střetl domácí Litvínov s Kladnem. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Jako kdyby byl Litvínov v přípravě o pár týdnů dál. U Rytířů chybí přihrávky, jakoby o sobě nevěděli. Jsou nepřesní. K tomu obrana nechávala Litvínov střílet stejně jako ve čtvrtek ve Slaném z nebezpečných pozic. Snaha ano, je tam, ale nic moc navíc.

Výsledek je tedy zase zasloužený. I přes tolik branek byl dobrý brankář Adam Brízgala!

Pár zajímavých momentů zápas nabídl. Třeba nevybíravý atak ex-kladenského Hlavy na Babku, který hned jel pomstít čistič Dotchin. Ještě větší konflikt měl Kanaďan v závěru třetiny se Strejčkem, jenž hodlal mstít Dotchinovo čisté naražení Zygmunta. Čech tuhle rvačku nemohl vyhrát, ale nebál se.

Litvínov dostal do vedení Maštalířský, byla to už jeho druhá šance. Po obrátce se už na pasivitu Kladna nemohl dívat Ticháček a jal se útočit. Během jednoho střídání projel brankovištěm (jen nezakončil) a o pár vteřin později zkoušel "Michigan" - nabíral puk na čepel. Ale než ho stihl hodit do brány, puk mu slétl, snad to vyjde příště.

Celkově byla druhá třetina ze strany Rytířů lepší dopředu. O sólíčko se pokoušel i Pytlík, ale Zajíček si poradil. Naopak Zeman na druhé straně předvedl tak přesnou ránu do růžku, že lepší být nemohla - 2:0.

Náladu pak zlepšil hostům Beran, zblízka si poradil s dobrou přihrávkou Sideroffa a puk dotlačil do brány.

Jenže domácí měli odpověď a podobně jako ve Slaném jim pomohla přesilovka - Gut dorazil střelu Abdula. Výsledek pak pečetil Zile přesnou ranou od modré ve třetím dějství. Hezkou akci předvedla také posila Jarůšek, ale Zajíček ho ke gólu nepustil.

"Hra měla vysoké tempo, hlavně tedy od soupeře. My dobře bruslili jen první třetinu, ale zase jsme dali jen jeden gól, což nás trápilo už minulou sezonu. Navíc jsme trochu odešli fyzicky, musíme ještě potrénovat," hodnotil zápas asistent kouče Kladna Pavel Skrbek