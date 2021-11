Rytíře sužuje marodka, na kterou přibyl k Machalovi, Hajnému, Račukovi ještě Hlava, jehož v první formaci nahradil vedle hvězdného dua Plekanec – Jágr rychlík Strnad. Do obrany tentokrát Kladenští sáhli pro výpomoc na Moravu, ale přitom brali svého odchovance Josefa Zajíce. Z Kadaně přijel i stále lepší Routa.

Úvod třetiny nebyl špatný a hosté měli i šance, ale víc práce měl nakonec Bow, naštěstí pro něj reprezentant Nestrašil nemá v úvodu sezony střeleckou pohodu. Největší vzruch ale přinesla menší potyčka, když Chmielewski srazil u mantinelu Plekance a Dotchin výborně svou hvězdu chránil. Rozhodčí zůstali parádně nad věcí a nevylučovali.

Ve druhé třetině už gól padl, ale až po ejí polovině. Dal ho po krásné přesilovkové kombinaci ex-kladenský Růžička, dlouhodobě nejlepší útočník Ocelářů. Nicméně první velké šance měli hosté a jen litovali bomby Dotchina z ideální pozice nebo tyčky nastřelené Kristem.

Na druhé straně to ale pochopitelně hořelo častěji, Třinec stále víc ukazoval sílu svého kádru a jen skvělé zákroky Bowa uchránily týmu naději do poslední třetiny.

Ale Rytířům se hodně povedl začátek třetího dějství, kdy dlouho dusili favorita v jeho obranné třetině, ale ani největší šance Jágra a hlavně Plekance vyrovnáním neskončily.

Definitivní rozhodnutí přišlo sedm minut před koncem, kdy hosté dostali ke vzteku domácích přesilovku (Musil fauloval hráče v ofsajdu), ale Ciampini s Woodem sehráli kombinaci velmi mizerně Hrehorčák v oslabení ujel a jistil výhru Ocelářů na 2:0.

"Těžký zápas. Hodně nám pomohl ten gól v přesilovce. Kladno podalo sympatický výkon, chtěli se proti nám vytáhnout,” řekl chvíli po utkání třinecký obránce s kladenskými kořeny Milan Doudera.

Třinecký asistent trenéra Marek Zadina prozradil jasný záměr svého týmu: chtěl dát rychle jeden, dva rychlé góly a soupeře zlomit. "To se nepovedlo. Věděli jsme, že budeme hrát s Kladnem, jehož hráči hodně bruslí. Dlouho nás drželi na 1:0, věděli jsme, že každá střela může být nebezpečná. Musím říct, že jsme to dobře odbojovali. Dali jsme branku v přesilovce, pak v oslabení. Jsme rádi, že jsme po prohře s Hradcem zase vyhráli a máme tři body do tabulky. Kluci odvedli své, utkání odbojovali a odmakali,“ třekl otev útočníka Detroitu.

Za hosty mluvil po delší době hlavní kouč David Čermák, nicméně byl strohý. „Dnes nemůžu našemu týmu nic vytknout, kromě koncovky. Tohle rozhodlo. Šance byly na obou stranách, Třinec využil přesilovku a to rozhodlo celý zápas.“

Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 32. Martin Růžička (Nestrašil), 53. Hrehorčák. Rozhodčí: Šír, Kubičík – Lučan, Kis. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváků: 4314.

Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Adámek, D. Musil, Zahradníček, Jaroměřský, Michálek – Martin Růžička, P. Vrána, Daňo – O. Kovařčík, Nestrašil, Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký, Szturc, Chmielewski.

Kladno: Bow – Dotchin, Suchánek, Ticháček, Wood, Baránek, Zajíc – Jágr, Plekanec, Strnad – Dvořáček, Kubík, Beran – Kristo, Filip, Ciampini – Routa, Pitule, Melka.

Třinec - Kladno 2:0. Tady brání hostující Marek Baránek.Zdroj: Marian Ježowicz