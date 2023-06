Stalo se, co bylo očekáváno, výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje odvolal po průtazích hlavního trenéra národního týmu Kari Jalonena a s ním i jeho realizační tým. Novým koučem se stává Radim Rulík, mezi jeho asistenty jsou ale také dva bývalí hráči Kladna - Marek Židlický a Ondřej Pavelec.

Marek Židlický v roce 2012 oblékl proti Liberci zlatý kladenský dres. Tehdy odehrál za Kladno poslední zápas | Foto: Deník / Bohumil Kučera

Kladenští odchovanci už jsou v nominacích národního týmu málokdy, hokej ze středočeského města je v mládeži na historicky největším ústupu a letos v reakci na stav věcí dokonce zrušil jeden z mládežnických oddílů - PZ. Z těch současných hrajících - pokud nebereme Jakuba Voráčka - má šanci hlavně Radko Gudas a v budoucnu snad Jiří Ticháček.

Mezi trenéry ale pořád pár bývalých skvělých hráčů Kladna je, ať už jsou to Miloš Hořava, Pavel Patera, Ota Vejvoda, či ve Švýcarsku působící Radek Gardoň. Dvojice Marek Židlický - Ondřej Pavelec je v tomhle směru nová. Rulík si oba vytáhl loni do dvacítky, která pak došla až ke světovému stříbru. A navíc s atraktivním hokejem. I proto úspěšní trenéři dostali důvěru, aby připravili mužstvo na MS v Praze, které se koná za necelý rok.

Připomeňme, že Marek Židlický je odchovancem Mostu, který do Kladna přišel po žákovském věku, vypracoval se do A týmu mužů a hrál za něj pět sezon. Poté přestoupil do IFK Helsinky, kde rovněž hrál pět roků, teprve pak zamířil do NHL. Zejména v Nashvillu byl hvězdou, zářil také v Minnesotě, Detroitu či New Jersey (s Jaromírem Jágrem) nebo New York Islanders. Je mistrem světa z Vídně 2005, má olympijský bronz z Turíně 2006. V mládežnických kategoriích reprezentuje ČR jeho syn Adam.

Brankáře bude mít na starosti Ondřej Pavelec. Ten v Kladně sice vyrostl, ale za A mužstvo nikdy nehrál, velmi brzy totiž odešel do Ameriky za snem o NHL. Ten se mu splnil, roky chytal hlavně za Atlantu a pak nástupnický Winnipeg, vyzkoušel si dres slavných Rangers, kde kryl záda legendě Henriku Lundqvistovi. Za národní tým zářil nejvíc v roce 2011 v Bratislavě, kde to na MS stačilo na český bronz. Má i zlato z MS, ale v roce 2010 chytal víc jiný ex-kladeňák - Tomáš Vokoun.

Pojď hrát hokej v Kladně, akce Rytířů pro nejmenší adepty hokeje se zúčastnily i kladenské hvězdy minulosti i současnosti Ondřej Pavelec (na snímku), Jan Neliba, Radek Gardoň nebo Petr Vampola.Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika