Hrajete v Benátkách už rok, jak se vám tam líbí?

Já jsem v Benátkách strašně spokojený. Tím spíš, že trénujeme v Liberci a já jsem odchovanec Liberce. Mám to na staďák kousek. Máme tam super zázemí, sešla se parta super kluků. Doufám, že to bude šlapat dál.

Jaký pro vás byl letošní podzim?

Hektický, protože se chvíli hrálo, chvíli se nehrálo, pak se jen trénovalo, pak se nemohlo ani trénovat. Doufám, že po Novém roce se z toho nějak vyhrabeme a sezona už bude normálně i s diváky. Teď je zase reprezentační pauza a mladí kluci odjeli na dvacítky, takže je dlouhá přestávka. Budeme nějakých dvacet dní jen trénovat. Sezona je taková rozbitá zaprvé virem a zadruhé teď nároďákem.

Pomohlo vám, že jste hned první tři zápasy sezony vyhráli?

Myslím, že každému mančaftu pomůže, když vyhraje první zápasy. Byl jsem samozřejmě během kariéry i v té druhé pozici, kdy jsme ze začátku prohrávali. Potom se to strašně těžko dohání. Když tým získá na začátek sezony nějaké body a pokračuje v tom i dál, tak je v kabině větší sebevědomí, hráči si věří na každého soupeře.

Jaká byla v kabině nálada, když jste se dostali na první místo ligy?

Máme svoji skupinu, kde jsme probírali, že jsme v tabulce takhle vysoko. David Aubrecht říkal, že kdyby to takhle pokračovalo dál, tak by to skoro bylo na nějaký film na Netflixu. (úsměv) To je spíš jen taková sranda, ale samozřejmě se na to hezky kouká. Byla to taková vzpruha, tím spíš, že Benátky teď dlouho nehrály play-off, pohybovaly se spíš dole. Myslím, že i pro kluky je dobré, když vidí, že se dá vyhrávat i s dobrými soupeři. Porazili jsme třeba doma Jihlavu. Může to pro ně být impuls k další práci, když vidí, že dřina má smysl a že vede k úspěchu.

Jste v kabině Benátek učitelem pro mladší?

Já myslím, že jo. Doufám, že mě tak kluci i berou. Jsem takový typ, že když je problém, tak vystoupím, zařvu. Na druhou stranu se snažím klukům ty věci vysvětlit normálně v klidu, určitě po nich neřvu pořád. Doufám, že si z mých zkušeností něco vezmou a posune je to o kousíček dál. Máme v týmu hodně mladých kluků a myslím, že jim můžu předat hodně zkušeností.

Může naopak pomoci i vám, že jste v týmu prakticky jenom s mladými hráči?

Určitě. Už když jsem byl v Boleslavi, tak jsem hrával ve čtvrtém útoku s mladými kluky. Mě to taky posouvá dál, protože chci mladým stačit, abych nebyl moc pozadu. Aby si třeba neřekli, že ten dědek tam jede někde vzadu a mladí už jsou vepředu. Určitě je to pro mě impuls dál pracovat a zlepšovat se v pohybu, v rychlosti.

Jak se vám hraje pod trenérem Valdemarem Jirušem?

S Valdou se znám už z našeho působení v Liberci. Potom jsme společně přecházeli i do Boleslavi. Známe se hodně dlouho a myslím, že jsme i kamarádi. Už víme, co od sebe můžeme čekat, funguje to. Myslím, že v něm mám oporu, a že naopak on má oporu ve mně. Že vidí, že se kluky snažím vést. Máme vážně mladý tým, minulý nebo předminulý zápas jsme měli snad šest kluků s košíky, to se jen tak nevidí. Myslím, že to má smysl. Valda je super člověk, férový, rovný, nebojí se říct i to, co se třeba druhým nelíbí. Vážím si ho, že s námi jedná na rovinu. Jsem strašně rád, že trénuje, a že je po lidské stránce pořád stejný.

Co je vaší rolí na ledě?

Valda mě dal do druhé přesilovkové lajny s mladými kluky, s Vojtou Jirušem a se Sebastianem Čederlem. Jsem tam od toho, abych se snažil je posouvat dál, aby dávali góly, bodovali, hráli dobře a zaučovali se v dospělém hokeji. Měl bych i takhle kluky vychovávat a pomoct jim do další kariéry.

Po listopadovém restartu už se klubu tolik nedařilo, ale vy jste v pěti zápasech ze sedmi bodoval. Ladil jste o vynucené pauze formu?

To ani ne. Myslím, že i zkraje sezony jsme měli hodně šancí, jen jsme je neproměňovali. Body teď přišly proto, že jsme šance dávali, nebo jsme využívali přesilovky, což nám předtím taky moc nevycházelo. Je to spíš tím, že jsme se časem trochu uklidnili. Začátek byl takový rozpačitý, všichni byli nervózní. To nás asi ovlivnilo. Ale nechtěl bych tady řešit svoje body. Já jsem rád, že tým šlape, moje body zase nehrají takovou roli. Já chci, aby bodovali mladí, se kterými hraju.

Ještě k systému prazvláštní sezony. Jak pro vás bylo náročné začínat nadvakrát?

Spíš to bylo takové, že po dlouhém létě se člověk těšil na zápasy, ale najednou nebyly. Na druhou stranu to ale musíme brát tak, jak to je, prostě jsme chvíli zápasy nehráli. Těšili jsme se, i letní přípravu jsme směřovali k půlce září, kdy se podle plánu mělo začínat. Potom jsme ale ještě suprově dotrénovali, připravili se, a bylo to na začátku sezony znát.

Proč přišel ke konci podzimu výsledkový propad? Čemu to přičítáte?

Určitě to bylo trošku změnou v sestavě. Zpočátku jsme hráli pořád ve stejném složení, lajny byly pohromadě. Teď nám nějací kluci odjeli na soustředění dvacítek. Matěj Pekař s Kryštofem Hrabíkem potom šli do áčka Liberce, přitom byli hodně bodoví a hodně nám v zápasech pomáhali. Tým se obměňoval, přišlo víc nových mladších kluků. Jak už jsem říkal, v Litoměřicích jsme měli pět nebo šest kluků s košíkem. Když potom jdeme proti zkušenějším týmům, které jsou narvané staršími hráči, což je třeba Slavia, tak jejich kvalita musí být někde znát. Na druhou stranu zrovna se Slavií byla šance něco uhrát, ale stav se nám nepovedlo otočit.

Trenér Valdemar Jiruš nedávno říkal, že vás v závěru čekají těžcí soupeři. Potvrdilo se to?

Nebyli jsme tolik pohromadě, na trénincích se to točilo. I lajny, které byly zpočátku standardní, se protáčely. Přišli noví hráči, kteří tolik nejsou navyklí na náš systém. My jsme ale od toho, abychom je učili. Nejde ale o výmluvu, že bychom kvůli tomu mohli prohrávat. Může to být nějaký faktor, ale ne rozhodující. Myslím, že v zápasech jsme neproměnili spoustu šancí, a potom jsme třeba z malé chybičky dostali gól, což nás stálo výsledek. Ale jsme mladý tým, dá se předpokládat, že nějaká chyba nastane.

Máte očekávání nebo přání směrem k jaru?

Přání bych měl aby to furt šlapalo, aby v kabině byla dál super atmosféra a nálada, aby parta zůstala stejná. Aby se zároveň pořád makalo dál tak, jak se maká.

Na závěr už jen jedno. Stýská se vám po extralize?

Znovu - já jsem v Benátkách strašně spokojený. Opravdu. Abych pravdu řekl, tak bych asi ani neměnil. Tím, že mám smlouvu s Libercem, je tam v uvozovkách nějaká možnost startu, samozřejmě bych se nebránil. V Benátkách se mi líbí, ale kdyby nějaká šance přišla, neodmítl bych ji.

Lukáš PABIŠKA

Narozen: 24. února 1984 v Liberci

Kariéra: Liberec, Beroun, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Vítkovice, Benátky nad Jizerou

Zápasy v ELH: 652

Body v ELH: 201 (101+100)

Zápasy v Chance lize: 228

Body v Chance lize: 121 (53+68)