Za koho jsou kladenští fanoušci zvědaví?

Určitě na nejčerstvější posilu do obrany, dvoumetrového Griffina Mendela, jenž dosud hrával za farmářský celek Chicago Wolves. V obraně je nový také italský Kanaďan Phil Piertroniro, který už dokonce jednou skóroval proti Chomutovu. Tenhle bek by měl tvrdit muziku vzadu, ale také přidat nějaké body stejně jako Mendel. V obraně má Kladno nové ještě zkušeného Petra Šenkeříka, jenž s Třincem na jaře slavil mistrovský titul, novicem je také Tomáš Hanousek, jenž úspěšně restartoval kariéru v prvoligovém Prostějově, kde se stal nejproduktivnějším hráčem I. ligy. Vše doplňují mladí borci Radek Jeřábek (naposledy Vítkovice) a reprezentant do 20 let Tomáš Vandas z Jihlavy.

Rytířům obrana v minulých letech nefungovala jak potřebovali, letos tak vedení udělalo dobré kroky k tomu, aby se zlepšila. Klub navíc udržel nadaného reprezentanta Jiřího Ticháčka.

V útoku také došlo k některým změnám. Místo veterána Jakuba Klepiše dorazil Američan Mitch Hults, jemuž se dařilo ve slovenském Zvolenu. Ten je však zatím jedinou výraznější posilou ofenzivy. Ze soupisky se vytratili Michael Frolík, Denis Sideroff a Jakub Babka, ty zatím nahradil jen Sebastian Redlich, navrátilec ze švédské juniorky.

Co soupeři?

McGill Redbirds byli založeni už v roce 1877. Z některých historických pramenů dokonce vyplývá, že by se mohlo jednat o vůbec nejstarší hokejovou instituci na světě. Bude to zajímavý sok, určitě hodně bruslivý, důrazný, přímočarý. Zámořský univerzitní hokej je velmi kvalitní a Kladno nečeká v souboji s Rudými ptáky lehký souboj.

Největší hrozbou současného kádru McGill Redbirds je William Rouleau, který v minulém ročníku zapsal osmnáct branek a třiatřicet asistencí. Z aktuálního kádru byli draftováni do NHL dva obránci, v roce 2017 si ve třetím kole vybral Zacha Gallanta Detroit Red Wings a o rok později ukázali skauti Vegas Golden Knights v šestém kole na Xaviera Boucharda.

A německý Kassel? Hraje druhou nejvyšší německou soutěž, když tu první opustil před necelými patnácti roky kvůli velkým finančním problémům. Jedná se o klasického německého soupeře s několika Kanaďany v sestavě, důrazným a neúprosným stylem hokeje.