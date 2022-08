Teď se jejich zástupci sešli v hospodě Na Amálce, aby se zkusili dát dohromady a vymyslet projekty, které by fandění na ČEZ stadionu pozvedly o level výš. „Chtěli bychom vytvořit jeden velký kotel a udělat na zápasech opravdu bouřlivou atmosféru a co nejvíce vymýtit rozštěpenost různých fandících skupin. Hlavním ´vůdcem´ bude jeden speaker, který bude udávat tempo, samozřejmě společně s bubeníky,“ vysvětluje na stránkách Fanklubu Tomáš Šimek řečený Pan Shimi, který článek sepsal.

Jeho slova potvrzuje šéf fanklubu Jaroslav Zelenka s tím, že frakce klidně mohou fungovat dál, ale fandit by všichni měli společně. O to lepší bude atmosféra, jíž bylo publikum v Kladně odnepaměti nositelem. „Děláme to všichni pro stejný tým, naše Kladýnko,“ zdůrazňuje Zelenka.

Fanoušci by chtěli vytvořit nově internetové stránky, kde by si každý mohl přečíst potřebné informace, hlavně o výjezdech na venkovní zápasy. Také by rádi navrhli nový merchandising s novými motivy klubového oblečení, a rovněž by chtěli s pomocí vedení Rytířů zprostředkovávat pravidelné schůzky fanoušků s hráči. „Byli bychom rádi, kdyby se zapojil každý, kdo chce připojit ruku k dílu,“ dodal Tomáš Šimek.

Další schůzky budou následovat, do začátku sezony chtějí fanoušci vše perfektně vyladit.

Také kus smutku…

Fanoušky nedávno bolestně zasáhla smutná zpráva o nečekaném skonu jejich kamaráda Jonáše “Johnyho“ Gaila. Připravují pro něj proto rozlučkové video, které by rádi odvysílali při některém z domácích zápasů. Vzpomínka se uskuteční také Na Amálce, kde ho měli místní kluci hodně rádi a vyvěsí mu tady i speciální dres.

Kladno bylo číslo jedna na mém seznamu, popisuje po návratu do Čech brankář Bow