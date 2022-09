Hledal jsem něco v dojezdové vzdálenosti od Prahy kvůli rodině a dětem. Jarda se spojil s mým agentem a takhle se to upeklo. Pak už to bylo rychlé.

Čekání na další angažmá trvalo až do září. Nebyl jste trochu nervózní?

Nebyl. V mých letech… Buď by něco přišlo, nebo ne. Tak jsem to bral. Jsem ale samozřejmě rád, že jsem dostal možnost v Kladně.

Jak vypadala vaše letní příprava?

Připravoval jsem se sám. Asi tři měsíce na suchu a pak jsem chvilku, asi čtrnáct dní, trénoval na Slavii.

Byl jste se i podívat na přípravném zápase Slavie s Kladnem. V tu dobu už jste věděl, že budete oblékat dres Rytířů?

Jasně, že to věděl (volá se smíchem okolo procházející Jaromír Jágr).

Tam mě Jarda strašně přemlouval. (smích) Ne, byl jsem s Jardou domluvený, že se tam sejdeme a řekneme si po zápase, jestli si plácneme, nebo ne.

Určitě jste se bavili i o vaší roli v týmu. Jaký by měla být?

Přijmu takovou roli, jakou mi trenéři nebo Jarda dají. Budu hrát to, co bude tým potřebovat. Například teď jsem hrál přesilovku s Plekym a byl jsem před bránou. To jsem v životě nehrál. Je mi to ale tak nějak jedno. Jediné, co chci, je vyhrávat zápasy a snažit se pomoct týmu. Jestli to bude v útoku, nebo třeba na beku, to je mi jedno.

Přesilovky ve vašem podání vypadaly v Karlových Varech velmi dobře, vy jste bral dvě asistence. Mohlo by to fungovat do sezony?

O nějaké asistence vůbec nejde. Sice jsme dali dva góly, ale pořád je na čem pracovat. Je to teprve začátek a musíme to pilovat a zlepšovat i v průběhu sezony.

V Kladně budete nosit svoje standardní číslo 21, které máte dokonce vytetované na ruce. Proč je pro vás tak speciální?

Abych pravdu řekl, tak kvůli ničemu konkrétnímu speciální není. Tak nějak jsem si ji oblíbil a už ji mám strašně dlouho. Nedokážu si představit hrát s jiným číslem. Kdybych přišel a Pleky by měl jednadvacítku, tak ji mít nebudu, to je jasné. Měl jsem ale štěstí, že ji nikdo nemá. Jsem za to rád.

Opět se potkáváte v jednom týmu s Jaromírem Jágrem, se kterým jste hrál na úspěšném mistrovství světa v roce 2010. Jak se těšíte na další spolupráci?

Zase ho budu muset táhnout, stejně jako na mistrovství. (smích) Tím, že jsme spolu byli na mistrovství a v Omsku, tak ho trošku znám. Není to pro mě takové jako pro někoho, kdo se s ním nikdy nepotkal. Je to ale samozřejmě něco jiného než v týmu, kde není taková legenda.

Jako soupeř jste na kladenském zimáku nějaké zápasy odehrál. Co říkáte na to, jak vypadá po rekonstrukci?

Super, vzhledově paráda. Teď je tu nový led, takže ještě není úplně ideální, ale musíme si na to zvyknout. Rozměry kluziště musíme brát tak, že z toho uděláme naši výhodu proti soupeřům.

Co vyhovuje vám osobně? Užší hřiště nebo spíš větší kluziště, kde je na všechno víc času?

Vzhledem k věku a rychlosti mi asi vyhovuje víc času a prostoru. Myslím ale, že to bude týden od týdne lepší. Jde jen o zvyk, aby si člověk našel úhly a začal víc střílet. Je to opravdu nebezpečné střílet z každé pozice v pásmu.

Hned po příchodu jste zmiňoval, že chcete být blízko synům a rodině. Hrají synové taky hokej?

Jojo, jeden hraje a druhý akorát začíná.

Kde hrají?

Na Spartě.

Jak k tomu u vás, odchovance Slavie, došlo?

Objížděli jsme všechno možné, i Slavii a Spartu. Na Spartě si hned na prvním tréninku našel kamarády, dali mu do ruky hokejku a bylo jasno. Dneska už má doma sparťanské povlečení, ručník, všechno. Přes to vlak nejede. Já to takhle ale vůbec neberu. Jsem rád, že ho to baví, hýbe se a má tam kamarády. To je pro mě důležité.

