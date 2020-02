„Kladno vychovalo řadu velmi dobrých hráčů a my pracujeme na tom, aby na ně navázali další. Taková práce je ale vidět až po letech. Třeba na podobných turnajích (jako je Sev.en Hockey Cup) hrají nějací budoucí reprezentanti, jen o tom ještě nevíme. Budeme rádi, když v neděli dorazíte k nám na stadion a prohlédnete si mladé talenty na vlastní oči,“ řekl Jaromír Jágr, hokejová legenda a majitel Rytíři Kladno.

„Ať už dopadne Sev.en Hockey Cup jakkoliv, to podstatné víme už před posledním kolem. Díky turnaji se nám podařilo dodat osvěžující energii mládežnickému hokeji. Kromě toho jsme zjistili, že energetika se hokeji v mnoha ohledech podobá. Tu nejcennější podobnost vidím v tom, že investice do budoucna se vždy vyplatí. Při této příležitosti zopakuji přání, které jsme měli už před začátkem turnaje – aby nezůstalo jen u prvního ročníku a u čtyř účastníků,“ říká mluvčí společnosti Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Turnaj je určen pro hokejisty do 14 let, a reprezentuje tedy přehlídku mladých talentů. Ambicí pořadatele Sev.en Energy je založit sportovní tradici, která posílí vztahy a nastartuje zdravou rivalitu mezi jednotlivými subjekty v rámci Skupiny a zároveň pomůže rozvoji mládežnického hokeje v Česku.

Program a rozlosování – neděle 1. března 2020

9:45 – 11:15 Rytíři Kladno – PSG Berani Zlín

11:15 Slavnostní zahájení turnaje

11:45 – 13:15 HC Litvínov – HC Dynamo Pardubice

13:30 – 15:00 Rytíři Kladno – HC Dynamo Pardubice

15:15 – 16:45 PSG Berani Zlín – HC Litvínov

17:00 – 18:30 Rytíři Kladno – HC Litvínov

18:45 – 20:15 PSG Berani Zlín – HC Dynamo Pardubice

20:30 Slavnostní ukončení turnaje