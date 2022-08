„Rekonstrukce nesnesla odkladu, rozhodli jsme ji provést pořádně a nejít cestou předchozího vedení k zalátání nejnutnějších problémů, což by z dlouhodobého hlediska nedávalo smysl. Původní projekt jsme doplnili o řadu klíčových prvků. Jde sice o nejvyšší investici města Kladna, ale je třeba zdůraznit, že stadion je významnou součástí města a jeho tradice. Sloužit tu bude nejen hokejistům na další desítky a desítky let,“ prohlásil primátor Kladna Milan Volf.

Ten během rekonstrukce bojoval s krajským úřadem, který městu nepomohl, protože si nedalo žádost. O to víc je Milan Volf rád, že pomohla Národní sportovní agentura, která přiklepla městu 138,2 milionu korun. „Rád bych ocenil jejich férový a profesionální přístup, jejich dotace významně ulehčí městskému rozpočtu. Je správné, pokud podpora sportu neleží při absenci zájmu krajského úřadu jen na bedrech obcí nebo samotných klubů. Ocenit musím i spolupráci s Jaromírem Jágrem. Těším se, až si vychutnáme první extraligový zápas v novém důstojném prostředí,“ doplnil Milan Volf, nicméně právě od Jágra dostal záludnou otázku, zda by město šlo do rekonstrukce i dnes v době, kdy ceny materiálů letí závratně nahoru.

„Šli bychom do toho, ale do šestnáctého září bychom to nestihli,“ smál se primátor.

Už vážně dodal, že rekonstrukce byla nutná.

Podle Filipa Neussera není v České republice mnoho stadionů, které potřebovaly rekonstrukci více než kladenský zimák. „Zejména střecha byla v hrozném stavu, a proto i kvůli dvěma dětským hokejovým klubům, které zimák využívají, jsem rád, že se město do opravy pustilo a Národní sportovní agentura mohla tuto rekonstrukci podpořit,“ řekl předseda NSA.

Kontrola žádosti o dotaci byla vzhledem k výši investice hodně pečlivá a trvala několik měsíců. „S vedením města ovšem byla velmi korektní a profesionální domluva,“ chválila Markéta Kabourková, místopředsedkyně NSA.

Co se na stadionu všechno změní? Jaromír Jágr na něj prý chodí koukat každý den a podle něj bude nové všechno. Má teď novou a vyšší střechu, novou vzduchotechniku, sedm skyboxů v nově vybudovaném tzv. třetím patře na jižní tribuně a nově vybudované prostory režie, platformy pro kameramany, komentátorské kabiny a press centrum na severní tribuně v úrovni tzv. třetího patra. Tyto prostory mají své vlastní schodiště.

A-tým se dočkal výrazné modernizace kabiny, po stranách administrativní budovy se dodělávají výtahy. Rekonstruován byl fanshop s prodejnou hokejové výstroje, prostory hlavní vrátnice a na místě bývalé prodejny Husquarna vznikly nové pokladny (ty staré u hlavní silnice již nebude klub využívat). Součástí rekonstrukce je také kompletní zateplení, opláštění stadionu s novou fasádou či výměna oken na administrativní budově. Renovací prošly i prostory zlaté, stříbrné a bronzové VIP zóny a na místě staré režie bude nově VIP pro hosty.

Kolem stadionu se město ještě rozhodlo dobudovat nový betonový povrch, před administrativní budovou pak nová dlažba. Vozidla budou po kolaudaci projíždět novou závorou s moderní čtečkou SPZ.

Opravena je multikostka, která po znovuzavěšení nefungovala.

Stadion má od těchto dní také svůj poutavě zpracovaný web (www.kladenskyzimak.cz).

Teď už jde jen o to, aby se stavba stihla dokončit, za měsíc by zde hokejisté rádi sehráli přípravný zatěžkávací zápas proti Liberci. „Když jsem na stadionu byl, trochu mě zamrazilo, ale jsem přesvědčen, že to stihneme,“ zakončil Milan Volf.

