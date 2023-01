Zatímco Rytíři si zahráli první přesilovku až v polovině zápasu, domácí měli početních výhod dost a v úvodu dokonce dvojnásobnou. Sice ji neproměnili, ale hned po jejím skončení už Percy pohodlně navrátilce do brány Bow překonal. Přesilovku využil po dobrém odrazu také Dzierkals a ještě předtím si nahození ex-kladenského Strnada srazil do vlastní brány Cibulskis. "Věděli jsme, že to je důležitý zápas a přesto jsme se nechali vylučovat. Fauly byly zbytečné a oni trestali," zlobil se útočník Kladna Antonín Melka.