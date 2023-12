Na Vary v pátek bez Frolíka, Smoleňákovi pokazil Ujčík jenom Ježíška

V neděli do Olomouce, po reprepauze do Pardubic a na Spartu. Jestli chtějí hokejisté Kladna dokonce roku ještě reálně uvažovat o zisku bodů, pak mají možnost v pátek večer od 18:00 hodin proti Karlovým Varům. Tyhle zápasy bývají vyrovnané a otevřené až do konce, o to zajímavější může návštěva ČEZ stadionu být.

Michael Frolík si zahraje až po reprezentační pauze, dostal stopku na dvě utkání. | Foto: Roman Mareš