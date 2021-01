Do brány jste se dostal po více než měsíci. Jaké to po takové době bylo?

Všelijaké. Na zápas jsem se hrozně těšil. Věřil jsem, že bude super. Alespoň z mé strany. V minulosti se mi proti Benátkám obvykle hrálo dobře. Tak jsem měl sebedůvěru.

V první třetině na vás šlo jen pět střel. Nevychladl jste?

Vychladl. Ty první dvě třetiny byly celkem těžké, protože zákroků moc nebylo. Snažil jsem se udržovat v tempu. A hlavně mít soustředěnou hlavu, což je vždycky těžké. Třetí třetina mě vrátila hodně do hry. A v té jsem se cítil nejlíp.

Většina brankářů takové zápasy nemá moc ráda. Patříte mezi ně?

Nesnáším zápasy, kde jde málo střel. Naopak, čím víc střel, tím lépe.

Dá se vypíchnout, který zásah pro vás byl nejtěžší?

Neumím říct, co bylo nejtěžší, ale nejvíce nakopávající pro mě byl brejk benátského hráče (Jiruše) v poslední třetině. Snažil se zakončovat na vzdálenější tyč. To mi zase dalo sílu pokračovat v zápase. Prostě těžká akce, co mě nakopla.

Gól jste dostal z akce tři na jednoho. Dalo se to vyřešit jinak, lépe?

Určitě se to dalo vyřešit lépe. Vyjížděl jsem proti prostřednímu hráči, který měl puk. Ale ve chvíli, kdy jsem už brzdil, dal to do strany. Byl jsem rozhozený a nestihl se vrátit. Bohužel.

Opět tam bylo celkem hodně samostatných úniků…

Myslím, že ano. Z hlavy úplně nevím, ale spoustu úniků ještě někdo z hráčů pokryl. Stačili to dojet, střelu nebo nahrávku zblokovat. Nebylo to tak hrozné.

Jak vůbec na ledě funguje komunikace?

Je to lepší. Určitě máme na čem pracovat. Jak se teď hraje bez diváků, tak líp slyšíme povely, co a kam hrát. To je snad jediná výhoda.

A po jazykové stránce?

Máme to sjednocené vše do angličtiny, takže si v pohodě rozumíme.

Jak dlouho jste se na zápas připravoval, respektive jak dlouho jste věděl, že půjdete do brány?

Věděl jsem to asi čtyři pět dní dopředu. Samozřejmě se to vždycky může změnit, ale věděl jsem to víc dopředu.

Letos jste poměrně jasně v pozici dvojky. Jak to nesete psychicky?

Je to těžké, mrzí mě to. Doufal jsem, že budu mít víc zápasů, ale to se nedá nic dělat. Takový je sport. Většinou je někdo hlavnější gólman, který odchytá víc zápasů, druhý holt míň.

Jan Šejhl