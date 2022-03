V Příbrami patři začátek duelu domácím, kteří se lépe pohybovali, ale skóre se měnilo na druhé strana. To už Velvary vyrovnaly hru a kanonýr Vopat ranou zpoza vápna předvedl svoje kvality.

Domácí sice za pět minut vyrovnali, jenže po přestávce už převzali otěže hosté. O výhru se okradli špatnou koncovkou, protože výborných šancí si vytvořili několik. Většinu pochytal skvělý brankář, hlavně sólové úniky Kafky a Vopata. Překonal ho až střídající Rubeš chvíli po příchodu na hřiště po rohu Vopata. Už chybělo jen sedm minut, ale Slovan vedení neudržel.

Bobby Tuong měl den blbec a nejdříve zahodil velkou šanci na zvýšení a vzápětí špatnou malou domů nabídl Gabrielovi vyrovnání.

Radost ve Slaném, áčko předvedlo dobrou formu

Celkově si ale Velvarští nemusí zoufat, v přípravě zahráli dobře. Zahráli si zdatně s Hradcem Králové, dobře vzdorovali i sokům z II. ligy Vlašimi i Varnsdorfu. Poradili si se silnými týmy z ČFL Královým Dvorem nebo Vltavínem. „Až ten konec byl slabší, ale už se těšíme na mistrák do Liberce. Máme osmnáct zdravých hráčů plus marody Pihrta a Stárka, tolik borců jsme nikdy neměli. Povedly se příchody, protože Kott, Schneider i Šlégr se dostali do základní sestavy a odešel jen Tenkl, který už chtěl být blíž rodině doma v Libčicích. Rádi jsme i za další posily Šťovíčka s Pekem,“ těší Pavla Janečka, který na otázku, zda ještě Velvary někoho neuvolní, odpověděl, že neví, ale spíše prý nikoliv.

Příbram B – Velvary 2:2 (1:1). Branky: 23. Hošek, 85. Gabriel - 18. Vopat, 83. Rubeš.

Velvary: Šťovíček – Šimkovský, Drozda, Šustr (70. Rubeš), Chábera – Valenta (55. Duong), Kott, Havránek, Vopat, Schnider (70. Pek) – Šlégl (46. Kafka).

