Akce se koná ve spolupráci s městem Kladnem, které pro velký zájem letos otevřelo přes vánoční svátky hned dvě umělá kluziště na náměstí Starosty Pavla a nově na „Václaváku“. Právě tam se nábor uskuteční.

Vše sice zkomplikovala opět se zhoršující epidemiologická situace v Česku, nicméně zatím se bruslí a pokud bude i 17. prosince, pak se nábor od 17 hodin uskuteční.

„Rodiče jsou v této době pochopitelně velice opatrní. Proto věříme, že pro mnohé může být místo konání, tedy venkovní sportoviště, přijatelnější než uzavřený zimní stadion, tedy vnitřní sportoviště,“ říká Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí Rytířů s tím, že výběr místa má svůj důvod: „Je to moc hezké místo, které ze všech stran dýchá příjemnou vánoční atmosférou.“

Kladenský hokej prochází nelehkou situací, kdy je v rekonstrukci jeho hlavní stánek, ČEZ stadion. Přesto klub dělá maximum, aby úbytek dětí nebyl tak znatelný. Co mu může kromě náborových akcí, jaká se odehraje o Vánocích, ještě pomoci? Určitě opravený stadion, kde bude mnohem příjemnější trénovat a hrát než dosud. Rytíři navíc výborně spolupracují s 12. ZŠ Kladno, díky čemuž děti jezdí autobusem ze školy přímo na trénink a na stadionu mají k dispozici klubík, tedy školní družinu. Tam si hrají, ale i dělají školní úkoly. „Jistotou je, že u nás jsou děti v dobrých rukou. Snažíme se o ně maximálně postarat. Z našich hráčů se snažíme dělat nejen úspěšné sportovce, ale zaměřujeme se i na všestranný rozvoj,“ říká Jan Kregl, generální manažer mládeže Rytířů.

A pro koho je nábor 17. prosince určený? „Doporučujeme dětem, aby s hokejem začali tak ve čtyřech letech. Mohou ale i třeba o rok dřív, nebo klidně v šesti. Je to čistě na rodičích a zájmu dětí. Všichni začínají ve školičce bruslení a postupují jednotlivými kategoriemi, někteří to dotáhnou i do A-týmu, reprezentace či slavné NHL. Je navíc jisté, že si z hokeje odnesou spoustu hezkých zážitků a udělají si nespočet kamarádů na celý život,“ vypráví své vlastní zkušenosti Kregl a zve děti ve věku od tří do šesti let – s sebou stačí mít jen brusle, helmu (jakoukoliv sportovní), rukavice (hokejové či klidně jen zimní) a hokejku – výstroj na místě bohužel nebude možné zapůjčit.

Rodiče se často bojí, že hokej nezvládnou ufinancovat, nebo že ho nebudou časově stíhat. Jan Kregl je uklidňuje, hokej je podle něj v těchto ohledech úplně stejně zvládnutelný jako ostatní klasické sporty či koníčky. Klub navíc disponuje výstrojí, kterou si mohou děti vypůjčit, což je velký benefit. Hráči od nejnižších kategorií fasují klubové oblečení, mají besídky a další mimosportovní aktivity. „Dorazte za námi na náměstí. Jsme rádi za každého nového sportovce. Nejde o nic závazného, chceme hlavně všem ukázat hokej, chceme si společně před Vánoci užít zábavu na ledě a další krok je už pak na každém zvlášť,“ dodal Jan Kregl.