Nábor s Jágrem přinesl rekordní počet dětí, v sobotu také PZ

V pondělí přišel rekordní počet dětí toužících vyzkoušet lední hokej na nábor Rytířů, v sobotu 25. ledna mohou přijít ty, které to nestihly a hokej by rády vyzkoušely v druhém kladenském klubu – PZ. Ráno od 9 hodin se jim budou na ledě věnovat i slavní hráči minulosti – olympijský vítěz Martin Procházka a někdejší skvělý kanonýr Miroslav Mach. To vše v rámci akce Týden hokeje.

Po Rytířích nabírají nové hráče i Pracovní zálohy Kladno. | Foto: PZ Kladno