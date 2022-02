S Chebem to v sezoně Řisutům nešlo, porazili ho jedinkrát. Ve středu to ale byla jasná záležitost, protože už po první třetině vedli domácí ve Slaném 4:0. Minelu hostů potrestal Čermák, následně se pěknými ranami prosadili Řepka se Zichem a nakonec doklepl puk do brány ještě Náprstek.

Pak už lavička Buldoků nervózně na dálku sledovala, jak si povede Písek na ledě jasného favorita Tábora, nejlepšího týmu skupiny Jih. A byly to vážně nervy, Písek totiž do poslední sirény sahal po vyrovnání. Nakonec padl 5:6, Řisuty svůj duel dotáhly k tříbodové výhře a rozhodne se spravedlivě až v sobotu. Kdo bude lepší, zachrání se. Poražený padne do baráže a tam už to bude hodně těžké.

Řisuty – Cheb 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)

Branky: 5. Čermák, 14. Řepka (Čermák, Petráš), 15. Zich (Janeček, Havlůj), 19. Náprstek (J. Kučera, Okegawa), 31. Havlůj (Zich, Janeček), 43. Sýkora (Petráš, Patyk) – 27. Rozhon (Šťastný, Vašíček), 58. Rozhon (Kulhánek, Leština).

Řisuty: Stahl – Pika, Matula, Zich, J. Kučera, Řepka, Malovický – Rendla, Patyk, Formánek – Náprstek, Janeček, Okegawa – Sýkora, Čermák, Petráš – M. Kučera, Havlůj, Výrut.

Podráždění Rytíři? Pochopitelné, ale tahle cesta vede do pekla