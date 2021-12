Pospíšil začal hrát za muže Kladno po svém prvním návratu z Plzně v pouhých 17 letech. Hned dokazoval, jak obrovským je talentem, který má i na profesionální fotbal. Teď, v jeho devatenácti, to v Plzni zkusil podruhé a Viktorka ho do B týmu hrajícího ČFL chce. „Ještě to není hotové, ale na 99 procent Tadeáš do Plzně půjde, zatím na půlroční hostování. Je to náš klíčový hráč, takže o něj rozhodně nechceme přijít, ale na druhou stranu je blbost bránit klukovi, který má šanci posunout se do profesionálního klubu,“ rozumně uvažuje sportovní ředitel SK Kladno Petr Brabec.