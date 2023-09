Kladenský hokejový fanoušek se dočkal, poprvé od jarní baráže vyrazil doma na extraligový zápas. A měl hned obrovské grády, přijely totiž Pardubice s hvězdným kádrem, který kočíruje uznávaný expert Václav Varaďa. Hrál tak největší outsider extraligy s hlavním favoritem. Podobně jako loni se Kladenští srdnatě prali, ale na body to opět nebylo. Po dvou zápasech jsou tak bez bodu, zatímco Dynamo po výsledku 1:3 zapsalo druhou výhru. Příjemnou chvilkou bylo přání legendě kladenského hokeje Janu Nelibovi k jeho sedmdesátinám.

Rytíři přivítali jejich fanoušci s novým trasparentem | Foto: Jan Šejhl

Kladno však zahrálo proti hvězdné pěchotě z východu zajímavý výkon. Nabídlo hodně pohybu, hromadu síly v soubojích. Vytvořilo si nečekaně dost šancí, nicméně soupeř jich měl přece jen víc. Byl hokejovější, lépe kombinoval, často držel dlouhé vteřiny pásno a zejména v přesilovkách byl rozdíl jasně znatelný.

Obě ofenzivy dlouho narážely na vynikající brankáře. Adam Brízgala je už zřejmě definitivně kladenskou jedničkou, Roman Will jen potvrzoval, proč chytá v reprezentaci.

Zdroj: Filip Ardon

Ale Rytíři na něj přece jen našli po polovině zápasu recept. Únik dvou na jednoho zakončil po spolupráci s Klepišem Martin Procházka. Jeho dorážka byla první trefou Kladna v extralize, trvalo to dlouhých 92 minut a hlavně – zůstalo jen u tohoto gólu.

To Pardubice se také v koncovce trápily a na uzdě je držel zmíněný Brízgala v bráně, ale na dokonalé teče T. Zohorny a Poulíčka šanci neměl.

V poslední části mohli hosté vedení navýšit při dvou po sobě jdoucích přesilovkách, ale Rytíři mákli a ubránili se. Sami ale svou výhodu také nevyužili a přes zpevněnou obranu hostů už se neprokousali, naopak Hyka v závěru potrestal jejich pokus o power-play třetím gólem.

Chybí nám důraz kolem brány, říkal po další porážce Jiří Ticháček

Hostující asistent trenéra Marek Zadina byl rád, že jeho tým odehrál dobré utkání. "Na Kladně je malé hřiště a vítězství si tu musíte zasloužit. Kladno hraje agresivní hokej na malém hřišti, kde musíte vyhrát každý osobní souboj, musíte se tlačit do brány a musíte být před bránou, abyste soupeře zlomili. Takové góly se nám podařilo dát. To byla cesta," hlásil Zadina,podle něhož je ale potřeba skórovat v přesilovce. "To se nám dnes nepodařilo. Byl to ale vyrovnaný zápas a paradoxně jsme začali hrát, až když jsme se dostali do jednobrankového skluzu. Něco jsme si k tomu řekli a hráči to začali dělat. Zápas jsme pak překlopili na naši stranu," doplnil parduibický asistent.

Domácí Pavel Skrbek pochválil výborný výkon Adama Brízgaly, hlavně pak v první třetině, kdy udržel tým ve hře. "Soupeř si zejména v první přesilové hře vytvořil spoustu nebezpečných střel, ale Adam to pochytal. Ve druhé jsme to trochu změnili, už tam nebylo tolik nebezpečných střel. Také jsme zlepšili pohyb, udrželi jsme se na puku a přinutili jsme soupeře k chybám. Z jedné jsme i dali gól. Bohužel se nám nepodařilo vedení dlouho udržet," litoval Skrbek.

Do třetí třetiny šli podle Skrbka Rytíři s touhou vyrovnat, ale uznal, žáe jasných šancí si moc nevytvořili. "Vytvoříme si málo šancí a bohužel je neproměňujeme. To je bohužel i s přípravou náš problém. Kromě jediného zápasu jsme proti extraligovému klubu nevstřelili víc než jeden gól. To je hrozně málo, s tím se vyhrát nedá," dobře nadhodil zásadní potíž Rytířů Pavel Skrbek.

Rytíři Kladno – Dynamo Pardubice 1:3 (0:0). Branky a nahrávky: 32. M. Procházka (Klepiš) – 36. Zohorna (Čerešňák, Radil), 40. Poulíček (T. Dvořák), 59. Hyka (Kousal). Rozhodčí: Ondráček, Jaroš – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 5:3, bez využití. Diváků: 3432.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Hejda, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Klikorka – Sideroff, Plekanec, Tralmaks – M. Procházka, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Melka – Beran, Babka, Strnad.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – Cienciala, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček – Urban.