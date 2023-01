První dvě třetiny byly celkem vyrovnané. Kde pak Sparta rozhodla? Je to tak. První dvě třetiny byly dobré. Vyrovnaný zápas, gól jsme dostali jen v oslabení. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme se zápasem ještě něco udělat. Ale bohužel jsme nehráli to, co jsme si řekli. Udělali jsme dvě chyby, které potrestali. Čtvrtý gól už nic neřešil. Ale druhý a třetí byly zbytečné. Ty jsme nemuseli vůbec dostat. Nahodili jsme puk k nim do třetiny. Z toho byl protiútok a gól. U třetího gólu jsem puk chytal do rukavice, ale promáchnul jsem. Nesmí se to stávat, rozhodlo to zápas.

Ve druhé třetině jste se mohli prosadit ve spolupráci s Ladislavem Zikmundem. Co tomu chybělo?

To určitě mohl být gól. Bohužel mu střela nesedla. Mířil nahoru, ale puk mu sjel a trefil jen beton. Škoda, mohlo to být 1:1. Ale nedá se nic dělat. Musíme jet dál.

Rytíři pálili slepými, čtrnácti tisícům fanoušků se ukázala hlavně Sparta

Jak se zvednout?

Musíme hrát jednodušeji, podobně jako první dvě třetiny. A k tomu přidat ještě střelbu. Snad to prolomíme a začne nám to tam padat.

Koncovka je v Kladně teď hodně bolavá, proč?

Je žalostná. Konkrétně i v naší lajně. To je šílené. Musíme to hodně zlepšit. Góly nutně potřebujeme a my je teď nedáváme.

Sérii tří výher vystřídaly tři prohry. Kde se to zlomilo?

Asi jsme si mysleli, že to po třech výhrách půjde samo. Musíme se vrátit ke hře z těch zápasů. Na Spartě to dvě třetiny špatné nebylo, ale dvě chyby a dva góly. To rozhodlo. K tomu není co víc dodat.

Jan Šejhl