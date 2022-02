Sice jste nepustil ani gól, Kladno ale odjíždí s porážkou. To musí být smíšené pocity, viďte? Škoda. Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Ale v první třetině jsme udělali moc faulů. Potom už to byl úplně jiný zápas. Ale to už bylo pozdě. Bowsie dostal čtyři góly a šel jsem na plac. Po dlouhé době není jednoduché jít do hry. Ale jsem rád, že když jsem se dostal do brány, tak jsme hráli úplně jinak. Od druhé poloviny jsme prostě byli lepší tým. A osobní pocit? Bylo by to lepší, kdybychom vyhráli. Ale k bodu chyběl ještě gól.

První gól Plzně přišel ze závaru, na kterém se nešťastně podílel Bow. Jak se díváte na podobné situace z brankářského pohledu?

Samozřejmě to spolu probereme ještě druhý den. Když to vyjde, tak možná i mezi třetinami. Chtěl to hrát za sebe. Věděl, že tam máme volného hráče, tak mu to chtěl poslat na druhou stranu. Ale zvláštně se mu tam puk odrazil od mantinelu. Z toho začal ten závar. Jsou i takové situace, bohužel přišly v dost nevhodný moment.

Sice jste říkal, že Kladno zapnulo, ale i tak na vás šly nepříjemné střely.

Na přesilovce měli tlak, ale z našich kluků crčelo sebevědomí, že chceme ještě se zápasem něco udělat. I to mi mentálně pomohlo, povzbudili jsme se mezi sebou. Pak už jsme byli lepší, ale na to se nehraje.

Řekl si o střídání Bow či přišel pokyn od trenérů?

Vůbec nevím. Náhle mi někdo klepnul zezadu do nohy, že jdu do hry. Vůbec nevím, jestli to byl Jarda nebo někdo z kluků. Jen jsem si pomyslel, že konečně. Druhý brankář na to musí být vždy připravený. Ideální to není, ale takový je sport.

V letošní sezoně jste odehrál jen šest zápasů ve Finsku. To jste asi byl řádně natěšený, že?

Spíš bych řekl řádně zmrzlý. Ale ano, i natěšený po dlouhé době. Měl jsem předtím i menší zranění, které ovlivnilo počet zápasů ve Finsku. Jsem rád, že jsem se v Plzni dostal do brány. Ale z týmového pohledu nemůžu být spokojený, protože jsme neuspěli.

Byla před vaším příchodem domluva, že přicházíte jako brankářská dvojka?

Nevím, bylo mi řečeno, že mám přijít pomoct Kladnu, že se chce vyhnout baráži a udržet extraligu. Pak Bowsie dostal fazonu, chytal perfektně. Trenéři nechtěli měnit gólmany. I když mu ne každý zápas vyšel, tak stále měl důvěru. Bylo to trochu jiné, než jsem do Kladna přišel. Můžu jen trénovat a čekat na šanci.

Jak vám funguje s Bowem chemie?

Výborně. Vycházíme spolu úplně perfektně. Párkrát jsme si spolu byli i sednout. Je to skvělý kluk a vynikající gólman. Snažíme se vzájemně si pomáhat, držíme si vzájemně palce a povzbuzujeme se.

Jan Šejhl