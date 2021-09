Alespoň remíza byla hodně blízko. Co k ní chybělo?

Dát jeden gól navíc (směje se). Je hezké, že jsme předváděli hezký hokej, ale za to nám nikdo bod nedá. Musíme se cpát do brány a prostě docpat puk do sítě. Na krásu se nehraje. Taky bychom si měli udělat pořádek v obranném pásmu, abychom každý věděli, co tam máme dělat. Musíme čistit prostor kolem brány, aby nepadaly góly od modré čáry. „Nesmíme zabřednout do toho, že nemáme žádný bod. Naopak se musíme odrazit od toho, že vidíme, že můžeme hrát s každým,“ burcoval Rytíře do dalších zápasů Strnad.

Jak těžké bylo naskočit do ostrého zápasu jen den po příchodu do Kladna?

Těžké ani ne. Věděl jsem, do čeho jdu – do domácího prostředí. To pro mě nebyla žádná změna. Těžší bylo dostat se do tempa ostrého extraligového zápasu. Jinak v pohodě.

Co jste viděl v kabině? Přeci jen tam asi nepanovala dobrá atmosféra.

Viděl jsem trochu skleslé obličeje. Ale zápasem jsme se do toho dostali. Musíme žít jako jeden tým. Nezbývá nám nic jiného než to zlomit týmovou prací. Jiná cesta není.

Parádní gól předvedl Jaromír Jágr. Jak jste ho viděl?

Dostal to do své pozice, odkud dal několik set gólů. Je to přesně jeho parketa. Když dostane puk mezi kruhy, umí to vymést. Prostě klasická Jágrova akce.

Jak to týmu pomohlo?

Když dal gól, byl v neskutečném laufu. Všechny nás strhnul. Je to neskutečně znát.

Situace není pro Kladno dobrá. Co dál?

Nesmíme zabřednout do trápení, že nemáme žádný bod. Naopak se musíme odrazit od toho, že vidíme, že můžeme hrát s každým. Když se od tohohle zápasu odpíchneme, věřím, že body budou naskakovat.

Vypadalo to, že se váš příchod zrodil hodně rychle. Bylo to tak?

Prakticky po zápase s Hradcem. Byli jsme v kontaktu a Kladno chtělo, abych co nejdřív hrál.

Jaké bylo opět obléknout kladenský dres?

Byl to skvělý pocit. Cítím se tu doma. Žádná změna, prostě paráda. (usmívá se)

Sice jako doma, ale hráčů, se kterými jste tu hrál, by šlo napočítat na prstech jedné ruky…

Jasně, kádr prošel velkou obměnou. Ale někteří kluci jsou tu stále. Ale jsem tu v domácím prostředí, tak jsem se cítil skvěle.

Pomohlo vám, že jste nastoupil vedle Adama Kubíka, se kterým jste už hrál?

Určitě. Jsme kamarádi. Byli jsme v kontaktu, i když jsem nebyl v Kladně. Jsem rád, že jsem s ním hrál. Rozumíme si totiž lidsky i na ledě.

Jan ŠEJHL