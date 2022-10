Běžela právě 45. minuta extraligového zápasu mezi Pardubicemi a Kladnem a domácí vedli 3:1. Kladenský obránce Jake Dotchin se snažil vyhodit puk z pásma, když v tu chvíli do něj ostře najel pardubický útočník Matej Paulovič. Kanadský tvrďák narazil hlavou do mantinelu a bezvládně se sesul k ledu.

„Pamatuju si všechno, co se předtím stalo, což je asi pozitivní. Pleky vyhrál vhazování, vyhodil jsem to po mantinelu, ale soupeř poslal puk zpátky. Chtěl jsem to znovu vyhodit na druhou stranu hřiště a nikoho jsem neviděl přijíždět. Proto jsem nebyl na žádný náraz připravený,“ popsal Dotchin.

„Potom to mám trochu rozmazané. Pamatuju si, že jsem dostal ránu do čelisti, hlavou jsem narazil do mantinelu a pak už si vybavuju jen to, jak se nade mnou sklánělo šest lidí. To bylo trochu děsivé, uznávám,“ dodal.

Dotchin už byl na ledě, blíží se návraty dalších marodů?

Na ledovou plochu okamžitě přiběhl lékař a zanedlouho po něm také záchranáři s připravenými nosítky. Na nich nakonec musel kanadský bek opustit ledovou plochu a vyrazit na další vyšetření.

„Doktoři odvedli dobrou práci. Udrželi mě v klidu a ve stabilizované poloze, abych se moc nehýbal, dokud nevěděli, že je všechno v pořádku. Za to jim musím poděkovat,“ uvedl obránce, který je sám známý pro svoji tvrdou hru.

Strach o Dotchina přebil i šestibrankový výprask

Jak tedy viděl on ostrý zákrok, za který nebyl Paulovič disciplinární komisí nijak trestán? „Lidé z vedení soutěže se na to podívali a rozhodli, že to bylo stoprocentně čisté. Mám na to asi svůj názor. Myslím, že soupeř neukázal moc respektu, když přijel z mrtvého úhlu a dal mi ramenem do brady,“ podělil se Dotchin o svůj pohled na věc.

„Docela by mě zajímalo, jak by se to vyhodnotilo, kdybychom byli v opačných rolích. Tohle byl prý čistý hit, ale myslím, že mně by za to mohla hrozit možná i stopka,“ zakončil kanadský bek s hořkým úsměvem.

