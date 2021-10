0:3 v Boleslavi. Jak se to dá hodnotit?

Nemáme body. Takže špatný. Potřebujeme sbírat body a to se nám momentálně nedaří. Šance máme, ale neproměňujeme.

Bylo utkání více vyhecované?

Něco tam proběhlo. Někteří naši kluci hrají poměrně dost agresivně. Má to pak sklony být vyhrocené.

V první třetině se Kladno pokoušelo trenérskou výzvou odvolat gól. Bylo tam podle vás něco nedovoleného, kvůli čemu by branka nemusela platit?

Byla to střela od modré a dorážka. Ale úplně nevím, jaké jsou tam pravidla k výzvě. To ví lépe gólman a trenéři.

Vypadalo to, že jste začali hrát až ve třetí třetině. Co tam předtím chybělo?

V prvních dvou třetinách jsme měli celkem dost faulů. Hráli jsme oslabení a to se do hry dostáváte těžko.

Vypadalo to, že největším problémem byla vyloučení…

Stojí to hodně sil. Točí se tam jen pár hráčů, ostatní sedí na střídačce. Pro všechny je to těžké. To nás sráží.

Proti Plzni jste pětkrát v oslabení inkasovali. V Boleslavi padl asi rozhodující gól při dvojnásobné přesilovce. Jak jde změnit práci speciálních týmů?

Musíme se na to podívat, ale nejlepší je vůbec nechodit na trestnou. To je nejlepší zbraň.

Vypadalo to, že se nadechujete k velkému tlaku a pak přišla pauza kvůli vysypanému plexisklu. Jak moc byla nepříjemná?

Nepříjemné to bylo. Ale hned po návratu do hry jsme měli šanci plus jsme hráli přesilovku. Mohli jsme tam dát gól na 1:2 a třeba bychom ještě něco vymysleli.

Neprojevoval se na vás třeba ještě minulý zápas s Plzní?

Ne, to jsme hodili za hlavu. Každý zápas je jiný. Přijeli jsme do Boleslavi, která je první. A až ke konci jsme dostali gól na 0:3. Takže to byl výsledkově vyrovnaný zápas.

Jak těžké je nekoukat se na tabulku?Je to těžké. Potřebuje začít sbírat body. Pokud nechytíte začátek, je to těžké.

Jaká je aktuálně nálada v kabině?

Není to dobrý, ale nesmíme se v tom patlat. Zítra musíme přijít zase do práce a makat. A snažit se to změnit.

Čekají vás těžké zápasy s Brnem a Spartou. Do toho prvního máte tři volné dny. Co se s tím dá za tak krátkou dobu udělat?

Něco se udělat musí!

Jan Šejhl