Na led až čtrnáctého týmu tabulky, který za poslední měsíc uhrál ze čtyř zápasů jediný bod, odjeli Rytíři bez Jaromíra Jágra, který nedohrál už středeční mač se Vsetínem. Nahradil ho Jelínek, v bráně pak vystřídal Brízgala Košarišťana, a jako jeden z mála zaslouží za sobotní výkon pochvalu.

Ani on nakonec nestačil v polovině duelu na ránu Doktora z kruhu, když poněkolikáté v tomto zápase propadli kladenští obránci, v tomto případě špatně střídající.

Základním průšvihem utkání byla ale z kladenské strany koncovka. Šancí si mužstvo přitom vytvořilo dost - hlavně Plekancova formace, v samostatném úniku selhal i Pitule. Na střely na bránu vyhráli hosté jasně 30:20. Co však prošlo poctivou obranou Slezanů, to pochytal brankář Aleš Stezka, který se po čase vrátil mezi tyče. S ním se nakonec radovali i bývalí borci Kladna Janové Rudovský a Kloz, oba před časem posílili havířovské šiky.

Rytíři hráli dobře v první třetině, gól v ní ale nedali. Ve druhé začaly propady jejich obrany a šance měli spíše domácí. Hodně jich lapil výborný Brízgala a nestačil jen na zmíněnou ránu Doktora. Až ve třetí části hosté zase přitlačili na pilu, ale zápas velmi rychle ubíhal (netrval ani dvě hodiny), a když hosté nezvládli ani přesilovku před koncem, zaslouženě se z dlouhé moravské štreky vracejí bez bodu. To se jim stalo teprve potřetí v sezoně.

Domácí trenér Jiří Režnar se usmál s tím, že hráčům nahlásil, jaký je to pro ně svátek zahrát si proti Kladnu s Tomášem Plekancem a dalšími mimořádně kvalitními hráči. „Na naší straně byli mladí a dneska se ukázali. Hráli na hranici sebeobětování, padali do ran, klekali. Hráli jsme jednoduše a pokud u toho zůstaneme, tak budeme pokračovat v těch dvou letech, co jsme tady započali,“ věří v trvalejší zlepšení mužstva.



Hostující asistent Jiří Burger mínil, že pro Kladno to byl velmi špatný zápas. „Vůbec se mi to nehodnotí dobře. Začátek byl z naší strany bez nasazení a bojovnosti. Po první třetině jsme si k tomu něco řekli a mysleli, že se to zlepší, ale bohužel zlepšení nepřišlo. Havířov dal branku, začal bruslit, a jak to už v takových zápasech bývá i bojovat. My neměli dobrý přístup od prvního střídání, tak jsme se do toho nemohli dostat. Potom už to z naší strany byla obrovská křeč,“ řekl Burger s tichých zadoufáním, že duel bude pro tým poučením pro příště.

AZ Havířov – Rytíři Kladno 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Branka: 35. Doktor (Horváth, Mrowiec). Rozhodčí: Dědek, Marek - Hranoš, Blažek. Vyloučení: 3:4, bez využití. Střely na branku: 20:30.



Havířov: Stezka - Bořuta, Mrowiec, Rašner, Lytvynov, Ševěček, Kachyňa, Kočí - Doktor, Seman, Procházka - Rudovský, Kloz, Maruna - Lednický, Mrva, Vašenka - Petriska, Mastič, Horváth.



Kladno: Brízgala - Frye, Mikliš, Sorokin, Zacharčuk, Zelingr, Kehar, Štochl - Kubík, Plekanec, Melka - Račuk, Marosz, Guman - Jelínek, Machač, Filip - Hajný, Pitule, Hlava.