„To jsem seděl ještě támhle,“ ukazuje Jaroslav Kořínek na místo kousek nad trestnými lavicemi. Tehdy totiž byl ještě obyčejným fanouškem. Přestože už od té doby uplynulo tolik let, na takový zápas i tehdejší dobu si dobře pamatuje. „Bylo to těsně po rozpadu Československa. Na Slovensku se tak často řešila národnostní otázka. A to bylo cítit právě i v hledišti,“ vzpomíná pamětník velké bitvy i bitky.

Sám si ale nepamatuje, co celou bitku odstartovalo. Po připomenutí, že by mělo jít o faul na Tibora Turana si přeci jen trochu vzpomíná. „Mohlo to tak. Za Poprad hráli tři hodně urostlí bratři Turanovci – Miroslav, Tibor a Radko. To byli místní oblíbenci. Kdykoliv se jich někdo dotknul, hned na něj diváci pískali,“ objasňuje Kořínek.

Neskončilo jen u pískání. Po faulu naháněli Vebera i popradští hráči. „Tehdy tu ještě nebylo plexisklo. Hráči tak posedávali na mantinelech,“ popisuje Kořínek, jak vypadal zimní stadion. Ten se za ty roky už hodně změnil i kvůli roční účasti Popradu v KHL.

Právě při posedávání hráčů na mantinelu se strhla mela: „Diváci lili na led vodu lavory. Co měli po ruce, to hned letělo na led.”

Po záplavě předmětů z hlediště a hromadné šarvátce zavelel rozhodčí k odchodu do šaten. Z té už se Kladenští nevrátili. “Co jsem slyšel, Kladeňáky musela do autobusu odvést policie.“

Když pak Poprad do Kladna na páté, rozhodující utkání nedorazil, a tak vypadl z play off kontumačně, bylo to pro Kořínka velké zklamání. "Dodnes to vnímám jako nespravedlnost,“ zakončuje s lítostí své vyprávění Jaroslav Kořínek.

Zajímavostí je, že mezi časoměřiči usedá i Josef Štolc, který tehdy byl dokonce hlavním pořadatelem. Ten měl dokonce tehdy zhasínat světla v hale. Ani s časovým odstupem ale o tehdejších událostech nechce mluvit.

Jan Šejhl

