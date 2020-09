Oproti předchozím utkáním jste vstřelili gól jako první. Jak jste se připravovali, aby vám tentokrát vyšel vstup do utkání lépe?

Tak, abychom byli lepší než minulý zápas. Se Slavií jsme zaspali začátek, takže to byla jedna z nejdůležitějších věcí, které jsme chtěli po minulém zápasu změnit.

Nádherně jste se prosadil v oslabení kličkou a střelou pod víko. Jak jste se rozhodoval pro takové zakončení?

Podíval jsem se na gólmana. Stál, byl trochu více zalezlý, tak jsem zkusil podržet puk, potáhnout a trochu se štěstím zvednout.

Třikrát jste vedli, ale odjíždíte jen s bodem. Kde lze hledat problém?

Nedokázali jsme odskočit o dva góly. A v prodloužení tam puk přeskočil hokejku, nějak tam prošel. To se stává. Ale kdybychom vedli o dva góly, věřím, že bychom odvezli všechny tři body.

Po vstřelení branky jste celkem rychle inkasovali. Nemůže být problém například v koncentraci?

Těžko říct. Máme mladý tým, který není tolik zkušený. V tom bych ale problém nehledal. Je začátek sezony, je potřeba to ještě poladit. Musíme se soustředit na malé věci, které dělají v zápasu velký rozdíl. Třeba proti Vsetínu jsme některé malé věci nedokázali udělat dobře a pak se to projevilo.

Naopak jste se dvakrát prosadili v přesilovce. S tím musíte být spokojeni, že?

Naštěstí nám tam padly dva góly. Často je to štěstí, že puk projde mezi nohama. Speciální týmy na oslabení či přesilovky jsou důležité a musíme se soustředit na to, aby nám i nadále fungovaly.

Zase vás často kárali rozhodčí kvůli vhazování. Můžete trochu objasnit, co vám říkali?

Nemůžu. Nemůžu komentovat rozhodčí.

Ve středu vás čeká další těžký soupeř – Havířov. Co do tohoto zápasu změnit, abyste brali všechny body?

Dát víc gólů než soupeř (usmívá se). Zase bych nezacházel do detailů. Prostě musíme vylepšit ty drobnosti, které neděláme dobře.

Jan Šejhl