Měli jste dobře rozehrané utkání. Co se pak stalo?

Ve druhé třetině jsme začali dělat chyby a soupeři doslova darovali dva góly. Po našich chybách na modré – měli jsme puk nahodit, ale místo toho jsme to tahali po modré. Zápas, který jsme měli absolutně pod kontrolou, tak jsme náhle o gól prohrávali. Pak jsme se vrátili ještě do hry, ale …

Mohl byste popsat, co bylo špatně v klíčových momentech, když jste inkasovali?

Moc jsem to nesledoval. Vím, že jsme tam dostali nějaké góly v oslabení. Samozřejmě, ty dva první góly jsme jim dali my. A ten pátý gól byl nešťastný.

Vypadalo to, že jste se nechal hodně do zápasu vtáhnout a byly tam i emoce…

Jen jsme se soupeře přátelsky dotkli, domácí fanoušci hned pískali. To vypadá, že jsou zvyklí chodit na basket. Bylo to takové divné. To nemá s hokejem nic společného. Věřil bych, že diváci se jdou podívat, jak se chlapi řežou, a ne hned pískat po každém dotyku hokejku na hokejku. To je pak člověku líto, že někomu vezme puk.

Kladno teď mělo dvě odložená kola. Projevilo se to na fyzické kondici?

Nepřišlo mi, že bychom byli čerství. Ale nevím – nebyl jsem tady, byl jsem na dovolené. Tak nemůžu soudit, jak se tu trénovalo.

Byl jste teď v Las Vegas. Jak jste se po pauze cítil?

Já si svoje odehraji, to není problém. Ale není snadné někam dvacet hodin cestovat. Do toho 9 hodin časový posun. Ale jsou horší věci v životě. Kdyby byla válka, tak se vás nikdo neptá a musíte jít do boje.

Prý jste se vracel docela pozdě…

Jo, v pátek v noci. Ještě jsem teda zvládnul sobotní trénink od osmi. V pohodě, takové věci mě nezastaví.

A nezastaví ani vaši bodovou sérii.

Tak to neřeším. Spíš mě mrzí, že jsme tady ty body nechali.

Do Kladna přijede Brno i Plekancem. Bude to pro vás nějak speciální zápas?

Tak určitě by se nám lépe hrálo, kdybychom v Boleslavi vyhráli. A pak hráli doma proti prvnímu Brnu. Samozřejmě respektujeme sílu soupeře, na druhou stranu není se čeho bát. Doma jsme dokázali porazit silná mužstva, tak to bych neřešil. Tady záleží, jak k tomu přistoupíme a jestli se vyvarujeme chyb. Děláme spoustu chyb, za které pykáme. Musíme si uvědomit, že proti nám stojí dobří hráči a ti nás potrestají za jakoukoliv chybu. My si prostě nejdeme zahrát play station, ale my jdeme vyhrát. Nejdeme si zahrát, ale vyhrát! To je rozdíl.

A po Brnu vás čeká i těžký Třinec…

Neřeším soupeře, kteří k nám jedou. Jsou to výborná mužstva, ale dívám se hlavně na náš tým. Když zahrajeme dobře, jsme schopní porazit kohokoliv. Musíme se sami dívat, kde děláme chyby. Tomu věřím. Možná se teď spousta lidí bude smát, ale na konci sezony uvidí, že jsem měl pravdu.

Jan Šejhl