Co proti Třinci rozhodlo? Bojovnost a obětavost, která byla viděl od půlky první třetiny. To nám přispělo k vítězství.

Takže jste výhře šli naproti?

Je to přesně tak. Nic jsme nevypustili. Padali jsme do střel. Je pravda, že nám tam spadly nějaké góly. I takové, které jsme si do brány tečovali sami. Ale takové góly jsme taky dali. Zbytek jsme dokázali si pohlídat a tím i vyhrát.

Jak vám pomohl váš gól?

I díky němu jsme šli do třetí třetiny za stavu 3:3. Naštěstí se nám se nám povedlo dát o gól navíc. Určitě nám i můj gól pomohl.

Byl to pro vás nejhezčí gól v extralize?

Určitě. I proti Vítkovicím byl podobný, z podobné situace. Ale teď jsem dokázal ještě projít přes útočníka, tak byl ještě hezčí pro diváky.

Věřil jste si na střelu, když jste si tam najížděl?

Vyplynulo to ze situace. Jejich útočník proti mně vyjel. Dokázal jsem se ho zbavit. Když už jsem byl v té situaci, rozhodl jsem se, že vystřelím na bližší tyč nahoru. Díky bohu to tam padlo. Gólman si na to ani nesáhl. Bylo vidět, že tam má prostor, tak jsem to tam poslal.

Proti Třinci padly hned tři góly obránců.

U nás dá gól obránce snad jednou za deset zápasů. A tentokrát tam padly hned tři. Dobře pro nás. Snad to bude pokračovat.

Zase byly nervy až do konce zápasu a v posledních vteřinách zachraňoval výhru skvělým zákrokem Bow.

Přesně tak. Ale to bylo podobné i v Litvínově. Taky měl Litvínov v poslední dvouminutovce jasnou tutovku po naší chybě. Je vidět, že zápasy dokážeme vyhrát, ale nějakou hrubku si nedokážeme odpustit. Když se toho vyvarujeme, bude konec klidnější.

Viděl jste ten zákrok?

Byl skvělý. Díky němu máme snad o dva body navíc. Kdyby to nechytil, byla by to remíza a šli bychom do prodloužení. Určitě nás podržel. Chce se říct, že od toho tam je. Ale byl to vážně skvělý zákrok. Můžeme si za to sami, že soupeři dáváme takové šance. Jako v Litvínově. Možná se teď štěstíčko, které nám dřív chybělo, zase překlopilo k nám. Nepadlo jim to tam a dovedli jsme vyhrát.

Zvedáte se herně?

V to doufáme. Ale už to tady bylo, že jsme dva zápasy vyhráli a pak jsme na to nedokázali navázat. Nesmíme polevit.

Pro vás jde o druhou udřenou výhru. Dodá vám o to víc sil do dalších zápasů?

Určitě. Předchozí zápasy měly podobný průběh, kdy jsme se přetahovali a zápasy jsme nedotáhli. Soupeř nám třeba ve třetí třetině nasázel dva tři góly. A bylo po zápase. Když jsme teď šli do třetí třetiny za nerozhodného stavu a dovedli zápas překlopit na naší stranu, tak to tým nakopne. Zvlášť když to bylo podruhé po sobě.

Jan Šejhl