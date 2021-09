Jaromír Jágr je nejstarším hráčem, který kdy v české extralize skóroval. Je mu 49 let a 215 dnů, přesto je pořád hodně platný. Kdo o tom měl pochyby, přesvědčil se v pátek večer. Hrál výborně, měl šance, vynutil si přesilovky. I díky jeho hezké trefě Kladno po první třetině mohlo doufat v první bodový zisk, když matador odpověděl na úvodní zásah jiného veterána Klepiše.

Co je úžasné, že mu Home Credit Arena za gól zatleskala, to je v Čechách po zásahu hostů jev hodně neobvyklý, skoro nemožný!

V závěru třetiny však Birnerova dokonalá teč vrátila náskok tygrům.

Ti navíc vládli i v úvodu druhé části, ale pak Rytíři ubránili oslabení a začali zase útočit. Tři velké šance Jágra, Kubíka a Baránka ještě gólem neskončily, ale hned první početní převaha ano – po 17 vteřinách Plekanec nabil Kristovi a ten Kváču propálil.

Až v polovině poslední třetiny přibila výtečná první formace domácích Kladno před branku Bowa a Filippi bombou od modré rozhodl. Rytíři sice sahali po vyrovnání při dvou přesilovkách, ale Jágr zblízka trefil jen Kváču a Plekanec dvě vteřiny před koncem minul. Tři body zůstaly doma.

„Bylo to velice těžké utkání a soupeř si zaslouží veliké uznání. Kladno hrálo velice dobře. Bylo organizované, bojovné, rychle otáčelo hru… Dělalo nám velké problémy se přes jeho hráče prosadit," začal hodnocení trenér Bílých tygrů Patrik Augusta a pokračoval: "My si sice vytvořili šance, jenže jsme je neproměňovali. Kdybychom byli produktivní, nemuseli jsme se strachovat až do konce. I takové ale zápasy občas jsou. Jsme rádi, že jsme našli cestu k vítězství," oddechl si.

Kouč Rytířů David Čermák byl smutný, že je jeho tým zase bez bodu. To je špatné. Pozitivem je náš výkon. Od něj se musíme odrazit do dalších zápasů. Pokud budeme takto hrát dál, tak podle mě začneme sbírat body," věří muž, podle něhož chybělo jen proměnit o šanci víc. "Jasně, Liberec měl také další šance, ale i my a třeba v závěru jsme si tlak vytvořili. Je to škoda," litoval Čermák a okomentoval trefu Jaromíra Jágra. "Byla to jeho klasická trefa. Snad mu vydrží zdraví, ještě potrénuje a bude lepší," je přesvědčen trenér Kladna.

Ten poprvé nasadil nové posily Strnada s Dvořáčkem, druhý jmenovaný dokonce naskočil vedle Plekance. Oba už měli dresy s jmenovkami a v novém byl rovněž brankář Bow. Zelené betony Dallasu konečně nahradila modrá barva. Nováčci v sestavě nahradili dosud nevýrazného Ciampiniho a Hajného. Poprvé naskočil obránce Suchánek, který se zranil právě v Liberci v přípravném duelu.

Trochu speciální zápas hrál Tomáš Plekanec. Byl to jeho dvoustý start v extralize a za Kladno hrál jubilejní 250. duel (včetně přípravných).

Bílí tygři Liberec – Rytíři Kladno 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). Branky a nahrávky: 4. Klepiš, 20. Birner (Derner, Filippi), 50. Filippi (Vitásek) – 12. Jágr (M. Beran), 34. Kristo (Plekanec, Hlava). Rozhodčí: Hodek, Šindel – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Střely na branku: 44:33. Diváci: 5048.

Liberec: Kváča – Šmíd, Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner, Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek, Šír – Klapka.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Donaghey, Baránek, Wood, Suchánek - Hlava, Plekanec, Dvořáček - Kristo, Kubík, Strnad - Račuk, Pitule, Machala - Jágr, Filip, Beran.