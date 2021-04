Jejich souboje byly ale vždycky obrovským lákadlem, a tak možná stojí za to před startem finále play off Chance ligy pustit se proti proudu času a na největší souboje zavzpomínat.

1957/58: První zápas

Jihlava se na hokejové mapě poprvé objevila v sezoně 1957/58 poté, co byl armádní klub přesunut z Olomouce na Vysočinu. A hned v prvním kole zamířila do Kladna. V kádru Dukly působili tehdy Kladeňáci Zdeněk Vojta a Zdeněk Landa. Jak referuje dobový tisk, vojáci podali nadšený a obětavý výkon podtržený hattrickem Zdeňka Kepáka. Za Kladno se ale trefili Lidický, Volf a hned dvakrát Froněk a jejich tým tehdy bral vítězství 4:3.

1958/59: Jediná kladenská desítka

O sezonu později, konkrétně 8. listopadu 1958, se odehrál jediný zápas, ve kterém Kladenští dokázali Jihlavě nastřílet dvouciferný počet gólů. Dukla se přitom před zápasem dělila o první místo s pražským Spartakem Sokolovo. Kladno však podalo zkušený výkon a slavilo výhru 10:3. Dlouho to na debakl pro vojenský klub nevypadalo, po dvou třetinách byl stav pouze 4:3. Svůj podíl na tom měli i Kladeňáci sloužící v Jihlavě: po gólu zapsali Vimmer a Lidický, třetí do party Karas zaznamenal alespoň asistenci. Když se ale hned v první minutě třetí třetiny trefil Fröhlich, nepříliš zkušení mladíci se složili jako domeček z karet a obecenstvo na pražské Štvanici se dočkalo desítky. Pro Kladno to byla opravdu vydařená sezona, po které slavilo svůj první ligový titul.

1965/66: První titul pro Jihlavu? Ještě ne!

Na vzájemné souboje ze sezony 1965/66 nemá Kladno veselé vzpomínky, tehdy Jihlavě třikrát podlehlo a ze vzájemných zápasů si odneslo jediný bod za remízu 4:4. V konečném účtování to ovšem byla pro klub z Vysočiny ztráta podstatná, na konci sezony mu totiž právě jediný bod chyběl k zisku historicky prvního titulu. Rozhodně to ale nejde označit za klíčovou ztrátu, ta přišla už ve třetím kole. Do bojů o titul ale Kladno zasáhlo ještě podstatněji. V posledním kole totiž hostilo ZKL Brno. Kladnu už o moc nešlo, Brno potřebovalo nutně vyhrát. S Jihlavou totiž mělo stejný počet bodů. Brňané nakonec ubojovali výhru 4:2 a na kladenském ledě oslavili svůj jedenáctý mistrovský titul. Dukla si tak musela ještě rok počkat.

1971/72: Přetahovaná o titul

Po ročním experimentu v podobě play off se v téhle sezoně hrála opět jen základní část (kvůli OH a MS). A byl to vyrovnaný ročník. Až do posledních kol se o titul tahalo Kladno s Jihlavou, nevelkou šanci měla i Bratislava. Veledůležitý zápas se odehrál tři kola před koncem. K vidění tehdy byla hra v pekelném tempu, domácí vojáci motali Kladenským hlavy, ale vytěžili z toho vedení pouze 2:1. Zlom přišel ve druhé třetině, kdy se Dukla prosadila ve vlastním oslabení. Kladno bojovalo srdnatě až do posledních minut, přesto prohrálo 3:4 a Jihlavě k titulu chybělo už opravdu málo. Kladno nakonec nezvládlo ani poslední zápas sezony a skončilo až třetí za bratislavským Slovanem.

1972/73: Poprvé v play off

Poprvé se Kladno s Jihlavou mohlo potkat v play off už v sezoně 1970/71. Tehdy se ale po vzoru NHL v semifinále potkával první se třetím a druhý se čtvrtým. Ze čtvrtého místa tak Kladno narazilo na Jihlavu až o dvě sezony později. Dukla prožívala zlaté období – posledních šest let na ligový trůn nepustila nikoho jiného. Kladno navíc v základní části nedovedlo Jihlavské porazit. Favorit tak byl jasný. K překvapení nedošlo a Kladno padlo 0:4 na zápasy. Nejlepším střelcem semifinále na straně vojáků byl se šesti góly Kladeňák Milan Nový. Pěti brankami potrápil Středočechy také Jiří Holík. Zajímavostí je, že první dva zápasy se hrály v Jihlavě 21. a 22. dubna. Tedy ve dnech, kdy Kladno jede do Jihlavy i v letošním roce.

1974/75 až 1979/80: Zlatá sedmdesátá

Po letech, kdy úspěchy sbírali hlavně vojáci z Jihlavy, se o slovo přihlásilo i Kladno. Jedním z velkých konkurentů však nadále zůstával armádní klub. V sezoně 1975/76 bylo Kladno blízko obhajobě a tři kola před koncem hostilo klub z Vysočiny, který si ještě také dělal naděje na úspěch. Vojáci šli dokonce do vedení po střele Miloše Nováka. Na to ale dovedl odpovědět i jeho kladenský jmenovec Eduard. K němu se přidali Milan Nový a František Kaberle a Kladno slavilo důležitou výhru. Do osudu sezony Dukla zasáhla ještě v dalším kole, když vybojovala remízu v Pardubicích. Ta byla pro Kladno ale důležitá – znamenala totiž pouhé kolo před koncem jistotu obhajoby mistrovského titulu.

Rovněž o rok později byla soutěž vyrovnaná a i tentokrát byl duel s Jihlavou důležitý. Ve 40. kole (ze 44) sledovalo zápas v Kladně 9200 diváků (vyprodáno). Bitva byla jako na houpačce. Po první třetině Kladno vedlo 2:0, ve druhé části ale Dukla dokázala vyrovnat. V první pětiminutovce závěrečné periody o výsledku rozhodli opět Milan Nový s Eduardem Novákem. Hráči s paní Poldi na prsou totiž pak opanovali ligu o pouhý jediný bod právě před Jihlavou.

Také u zatím posledního kladenského titulu z ročníku 1979/80 byla ve hře Jihlava. Tentokrát už ale v posledních kolech nebyl na programu vzájemný souboj, jenže oba celky se spolu přetahovaly pouze na dálku. I tak si můžeme připomenout utkání deset kol před koncem na Vysočině. Za Duklu tehdy válel mimo jiných i Marián Šťastný, který byl dříve s Kladnem na zámořských turné. V první minutě se trefil jeho spoluhráč Micka, nicméně ještě v úvodní části Kladno otočilo zásluhou Nového a Čermáka. Hosté si už duel pohlídali a z Jihlavy odvezli výhru 5:3. V konečném účtování se opravdu hodila – na druhou Jihlavu totiž Kladno mělo čtyřbodový náskok.

1987/88: V souboji o bronz byla lepší Dukla

V roce 1988 se po patnácti letech hrálo v nejvyšší československé soutěži play off. Dukla byla mezi favority, ale postup Kladna do semifinále proti Košicícm byl senzací, mužstvo totiž za sebou mělo tři roky v nižší lize. S Košicemi nakonec prohrálo, Jihlava zase se Spartou. O bronz se však bojovalo celkem ostře. Kladno vedlo 1:0, pak zase Dukla 2:1. Pak dal ale veterán Milan Nový čtyři góly (celkem v sérii sedm!) a vynutil si sedmé utkání. „V něm už nemáte šanci,“ smál se tehdy trenér Dukly Jaroslav Holík a dodal, že Milana Nového ještě vezme na vojnu, až se ho Kladno zbaví… V rozhodujícím mači Jihlava panovala a hosty zničila debaklem 13:1! Čtyři branky dal Oldřich Válek.

1998/99: Na druhé straně tabulky

Po letech, kdy Kladno i Jihlava bojovaly v horních patrech tabulky, přišel propad a oba tradiční soupeři se krčili na úplném spodku ligové tabulky. Zajímavostí je, že všechny čtyři vzájemné zápasy skončily remízou. Jihlava se ale trápila mnohem více. Ve dvoubodovém systému zaostala za předposledním Kladnem o propastných 12 bodů. Tvrdý náraz pak přišel v baráži. Jihlavští tehdy prohrávali se Znojmem 0:3, přesto dotáhli sérii do sedmého zápasu. V něm bylo ale šťastnější Znojmo a Jihlava se po dlouhých 42 letech poroučela o soutěž níže.

2002/03: Finále první ligy

Po nějakém čase se oba kluby setkaly v I. lize ve finále play off v roce 2003. Kladno se chtělo vrátit do extraligy hned po roce, Jihlava ale cítila také šanci. Výborně hrála už v Kladně, kde sice dvakrát podlehla, ale jednou až po nekonečné sérii nájezdů, jež rozhodl Mojmír Musil. Na Horáckém stadionu sice Dukla v prvním utkání slavila, ale v odvetě už hosté nezaváhali a po výhře 5:1 si vybojovali právo na postup do baráže s Havířovem, který také porazili.

2014/15: Rychlý návrat se nekonal

Po pádu Kladenských do nižší soutěže byl jednoznačným cílem rychlý návrat mezi elitu. Sezona to ale byla zvláštní i tím, že Kladno v první části sezony nemělo k dispozici zimní stadion kvůli rekonstrukci a hrálo téměř výhradně venku. Přesto se zdálo, že by Rytíři mohli být druzí po základní části za dominujícím Chomutovem. Čtyři kola před koncem ale přišla administrativní chyba, která Kladno stála nejen tři body za kontumační prohru s Havlíčkovým Brodem, ale také ho odsunula až na páté místo. To znamenalo čtvrtfinálovou sérii s Jihlavou. Důležitý byl už první duel, ve kterém Dukla opakovaně vedla, ale Kladenští dokázali vyrovnat. Zápas tehdy dospěl až do samostatných nájezdů, v nichž hosté vedli, ale soupeř otočil. To otřáslo kladenskou psychikou a druhý mač patřil jednoznačně lepší Jihlavě. Kladenští se nevzdávali, urvali další tři zápasy a v šestém čtvrtfinále měli dokonce na dosah postup, když vedli díky zásahům Horny a Kindla 2:0. Pak ale přišel kolaps a vojáci si vynutili sedmý rozhodující duel. V něm šli Rytíři zásluhou Rudovského do vedení, ale dva góly Důrase v závěru druhé třetiny posunuly Duklu blíže k semifinále. V závěrečném dějství si domácí Jihlava výhru pohlídala a sen o rychlém návratu do extraligy se Kladnu rozplynul.

2016/17: Po dvou letech zase s Jihlavou

Za neúspěch ve čtvrtfinále se mohlo Kladno pomstít po dvou letech. Tehdy se už ale oba týmy potkaly až v semifinále. Kladenští měli za sebou čtyřzápasovou bitvu s Ústím, Jihlava si poradila s Frýdkem-Místkem v sérii trvající jen o jediné utkání déle. Že to mezi oběma soupeři bude opět vyrovnané, naznačil už první duel. Kladno bylo tehdy aktivnější ve střelách na bránu, jediný přesný zásah ale zaznamenal jihlavský Hubáček. Ve druhém střetnutí už byl tým z Vysočiny lepší. V Kladně pak byly k vidění zápasy, které muselo rozhodnout až prodloužení. Bohužel pro Kladno si Jihlava jedno vítězství odvezla a vedla 3:1. Rytíři ale bojovali a celou sérii dotáhli do sedmého zápasu. V něm ve 12. minutě ve vlastním oslabení ujel ex-kladenský Richard Diviš a zavěsill. Potom už bránu zavřel skvěle chytající Miroslav Svoboda a Jihlava slavila postup do baráže a později i do extraligy. Na straně poražených končil svou kariéru i současný trenér Rytířů Jiří Burger.

2017/18: Baráž smutná pro oba

V roce 2018 Dukla jako nováček extraligy spadla do baráže, do níž se zespodu prokousalo i Kladno. Oba týmy zvládly shodně dvě vzájemná utkání, ale rozhodly jejich porážky v důležitých střetech s Litvínovem. Dukla na jeho ledě ztratila v koncovce vyhraný zápas, a Kladno zase doma nedovedlo přetlačit chemiky ve chvíli, kdy na ně mělo čtyři body náskok.

2018/19: Kladno konečně přešlo přes Jihlavu

Po dvou nezdarech mělo Kladno narazit na Jihlavu v play off nižší soutěže i potřetí. Jihlava ročník 2018/19 opanovala v základní části. Kladno dokonce Duklu nedokázalo v základní části porazit. Šance v play off byly ale minimálně vyrovnané. Kladnu se totiž vrátil Tomáš Plekanec, návrat hlásil i uzdravený Jágr. Rytíři vstoupili do semifinálové série přesvědčivě, když na Vysočině vyhráli 4:1. Tehdy se nejvíce dařilo Redlichovi, který zaznamenal hned dva přesné zásahy. Když Kladno vyhrálo i oba domácí zápasy, byl postup do baráže na dosah. Rytíři proměnili hned první mečbol a slavili postup do baráže. V té si po pěti letech v první lize vybojovali konečně postup do extraligy.

Přehled vzájemných play off:



1972/73, semifinále: 0:4 pro

Jihlavu



1987/88, o třetí místo: 2:3 pro Jihlavu



2002/03, finále*: 3:1 pro Kladno



2014/15, čtvrtfinále*: 3:4 pro Jihlavu



2016/17, semifinále*: 3:4 pro Jihlavu



2018/19, semifinále*: 4:1 pro Kladno



* V druhé nejvyšší soutěži

Jan ŠEJHL, Rudolf MUZIKA