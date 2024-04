Byl jedním ze strůjců vsetínské hokejové dynastie. Valachy coby hlavní kouč dovedl ke třem extraligovým titulům, pod něž se zapsal v letech 1997, 1998 a také pod ten dosud poslední v roce 2001. Právě Jana Nelibu si valašský klub pozval na slavnostní úterní zahájení letošního finále Chance ligy proti zlínským Beranům. „Vážím si toho, že si na mě vzpomněli. Od té doby přeci jen už uběhla nějaká doba,“ říká dojatě 70letý rodák z Příbrami.

Jan Neliba ve vsetínském dresu slavnostně zahájil finále Chance ligy Vsetín - Zlín a podepisoval se fanouškům. | Foto: Tomáš Vlasatý

„Překvapilo mě, jak mě ohromně srdečně a spontánně přijali, lidé tu ke mně byli úplně fantastičtí. Byl jsem dojatý. Vše bylo na úrovni, včetně slivovičky, ale s mírou. Vím, co umí udělat,“ rozesměje se Neliba.

Pociťoval jste před nástupem na led nostalgii?

Je pravda, že jsem byl lehce nervózní, ale ne zase úplně moc. Nedávno jsme měli něco podobného na Kladně, kam si nás taky pozvali, hezky přivítali. Toto však bylo mnohem bouřlivější, přineslo to větší emoce.

Fanoušci vás po slavnostním buly vyvolávali. Vzpomněli si však na vás také v průběhu zápasu…

Právě toto mě úplně dostalo! Jakmile jsem se někde objevil, hned na mě reagovali, začali skandovat mé jméno. Bylo to krásné, připadalo mi, jako bych tady trénoval včera. (úsměv) Vsetínu se zápas navíc povedl, předvedl dobrou hru, což celou atmosféru ještě více umocnilo.

Pokud Vsetín projde do baráže, narazí v něm na Kladno, se kterým jste hodně spjatý.

Uvidíme, jak finále dopadne, jestli se potkáme. Když by to vyšlo, bylo by to určitě zajímavé.

Měl byste dilema, komu fandit?

Samozřejmě jsem Kladeňák, žiju tady. Vsetínu na druhé straně jenom závidím, jako hráči mají podporu a atmosféru. Musel bych ale být asi neutrální. (úsměv)

Finále Chance ligy je zatím vyrovnané 1:1 na utkání.

Viděl jsem jen první zápas na Lapači. Teď už jsem doma na Kladně a druhé utkání jsem nesledoval. Vím jen, že Vsetín přestřílel Zlín, jinak to nemůžu hodnotit. Pořád si ale myslím, že malou výhodu má Vsetín, více mu věřím. Zlín jsem nikdy netrénoval, pro mě to vždy byl přirozený soupeř. Tehdy jsme rovněž mezi sebou měli rivalitu. Bylo to však jiné.

Jednu překážku jsem zvládnul, ví Filip po zranění. S kým se hecuje na tréninku?

Na obou stranách máte své bývalé svěřence, že?

Mluvil jsem jak s Honzou Srdínkem, tak třeba i s Radimem Tesaříkem. Každý je na jiné lodi, oba se snaží co nejlépe válčit. Potkal jsem se však i s dalšími. Lidé se ke mně hlásili, bylo to vážně příjemné. Ani jsem si nemyslel, že to takové může být.

Jak často se vracíte přímo na Lapač?

Teď v úterý to byla výjimečná příležitost. Naposledy jsem tady jel přibližně před čtyřmi lety, když zde ještě hrálo Kladno. Na Vsetín to není žádná půl hodina cesty, naopak docela dálka. Dostal jsem další pozvání, abych se přijel podívat, ne pouze na slavnostní buly. Určitě přijedu v čase, kdy to nebude jen o hokeji.