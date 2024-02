Mistrovský Třinec si ušil z ostudy kabát, na ledě hokejistů Kladna odehrál třetinu hrůzy a pak už zápas proti k baráži odsouzeným Rytířům neotočil. Z domácích naopak jakoby po neděli spadl balvan nervozity, už vědí, co je nemine a tentokrát byli lepším týmem. První výhru se skóre 5:2 konečně oslavil lotyšský brankář Mareks Mitens, dva góly vstřelil Martin Procházka.

Hokejová extraliga: poslední Kladno senzačně porazilo Třinec. Martin Růžička při trestném střílení za stavu 1:0 trefil jen tyčku branky Marekse Mitense. | Foto: Foto: Roman Mareš

Od konce roku čekali Kladeňáci (s uzdraveným Denisem Kusým a Jaromírem Jágrem v civilu na střídačce), až se jim koncovka zpřesní. Naposledy se to povedlo 28. prosince v Liberci, teď proti Třinci. Mezitím však tým nevyhrál ani jednou za tři body…

Tentokrát mu to za záda Ondřeje Kacetla padalo až neuvěřitelně. Strnad perfektně připravil snadné zakončení Hejdovi, pak se prosadil v přesilovce Ticháček. Mezitím M. Růžička trefil při trestném střílení nařízeném za faul Vebera na Čacha tyčku a proti Třinci se spiklo všechno. Do konce třetiny mu rozhodčí vyloučili na 5+DKU reprezentanta Voženílka (zásah ramenem do obličeje Klepiše) a dostal ještě dva góly právě od Klepiše a pak ještě od Procházky.

Kladenský brankář Mitens čekající už nekonečných osm zápasů v novém angažmá na první výhru se jí sice dočkal, ale také si prožil těžkou chvilku, když se puk odrazil od zadního mantinelu pro něj tak nešťastně, že Čacho v pohodě snížil a ještě v oslabení…

Kdo zápas viděl a byl nestranný, musel se bavit až do konce. Moc se nebránilo, a že nepadly ve druhé části žádné góly, za to mohly spíše tyčky za Mazancem, jenž vyměnil Kacetla. Třinec snížil až ve třetím dějství ranou Adámka, pak to chvíli vypadalo, že by mohl využít tragických kladenských koncovek, ale další parádní pas předvedl v neděli výtečný Strnad a Procházka se štěstím stanovil konečný výsledek na 5:2.

Rytíři Kladno – Oceláři Třinec 5:2 (4:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Hejda (Strnad, M. Procházka), 8. Ticháček (Tralmaks, Smoleňák), 10. Klepiš (Nemčík), 17. M. Procházka, 53. M. Procházka (Strnad, Melka) – 18. Čacho (Jeřábek), 45. Adámek (M. Růžička, Nestrašil). Rozhodčí: Šír, Cabák – Svoboda, Dědek. Vyloučení: 4:2, navíc Voženílek (T) 5+DKU. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváků: 1047.

Kladno: Mitens – Slováček, Nemčík, Hejda, Veber, Trojna, Ticháček – Smoleňák, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Kusý – Strnad, Melka, M. Procházka – Bláha, Jarůšek, Frolík.

Třinec: Kacetl (17. Mazanec) – Smith, Nedomlel, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Mrtka – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička – Daňo, L. Hudáček, Kurovský – M. Roman, Vrána, Hrehorčák – Dravecký, Čacho, Spěváček.