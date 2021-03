Při pohledu z tribuny vypadaly duely na Slavii odlišně. Můžete popsat, v čem to bylo?

V úterý jsme k tomu přistoupili strašně laxně. Mysleli jsme si, že jim dáme pět gólů v první třetině a místo toho jsme prohrávali. Byl to z naší strany hrozně špatný zápas, a proto jsme prohráli. Tentokrát jsme k tomu přistoupili úplně jinak, pohlídali jsme si to. Z naší strany diametrální rozdíl, super odehrané utkání. Jsme spokojení.

Také to vypadalo, že Slavia ubrala na své agresivitě…

Protože jsme také přitvrdili. Začali jsme je dohrávat. A asi jim odešly síly. Nevím.

Otevřel jste gólový účet utkání. Jak k tomu přesně došlo?

Luc (Snuggerud) dobře vystřelil, puk se tam nějak odrazil. Puk jsem sebral. Mířil jsem na lapačku a propadlo to tam. Takový šťastný gól.

Kladno zdobila po většinu zápasu zlepšená disciplína. Ke konci ale přišly zbytečné komplikace. Co za tím bylo?

To už byly emoce. Slávisté řvali, nadávali. Možná to už bylo zbytečné. Ale to k play off patří. My si nenecháme nic líbit, vracíme jim to.

Po konci utkání to vypadalo na další emoce a křik rozhodčího zněl celým stadionem. Co se přesně na ledě dělo?

To už nás jen rozhodčí drželi, abychom se nepotkali. Nic víc.

Poměrně hodně emocí také proudí kolem vašeho bývalého spoluhráče Petra Vampoly. Prozradíte, co se děje na ledě mezi ním a Kladeňáky?

Je to hecovaný. Vampy štěká, simuluje, furt padá. Jeho se jen dotknete a on hned spadne. Asi ho budeme muset vzít k nám do posilovny, aby trochu zesílil, protože je furt na zadku. Je to prostě vyhecovaný a my si nechceme nechat nic líbit. Prostě tak.

Teď máte výhodu mečbolu v domácím prostředí. Ale také se říká, že poslední krok bývá nejtěžší…

Přesně tak, bývá to nejtěžší. Ale my do toho dáme všechno, budeme to doma chtít ukončit. Budeme chtít zahrát dobře v první třetině, prostě na ně vlítnout. Budeme věřit, že nevydrží a odpadnou. My snad nějaké branky dáme, zvítězíme a doma to ukončíme.

Jan Šejhl